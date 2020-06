Domènech i Arrufat impulsen un espai de debat per bastir ponts entre les forces sobiranistes d’esquerres

L'exlíder dels comuns Xavier Domènech i l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat han impulsat l'Institut Sobiranies, un espai de reflexió que vol anar més enllà dels partits per "enfortir l'espai del catalanisme popular i d'esquerres" després de "l'estancament de les onades democràtiques que van sorgir del sobiranisme i el 15-M". Aquest nou think tank del catalanisme d'esquerres, que s'ha presentat avui però que es va començar a gestar a finals d'any, vol fer de pont entre l'independentisme i el 15-M després de les cicatrius obertes arran de les eleccions municipals i espanyoles, que van fer empitjorar les relacions d'ERC i la CUP amb els comuns amb la reelecció, per exemple, d'Ada Colau com alcaldessa de Barcelona quan els republicans havien estat la força més votada.

La plataforma inclou bàsicament exdirigents dels comuns i dels cupaires, com l'exregidora de Barcelona En Comú Gala Pin, l'exsecretària general de Podem Catalunya Gemma Ubasart o els exdiputats de la CUP Anna Gabriel i David Fernàndez, però també hi ha persones vinculades a Esquerra, com el director de comunicació dels republicans, Carles Foguet, o l'assessora de l'eurodiputada Diana Riba, Elena Castellà. L'exportaveu del Congrés Joan Tardà també ha validat posteriorment aquest nou projecte anunciant que s'hi suma.

Ja m'hi he apuntat! Benvinguda iniciativa. https://t.co/tx7WMCc9sj — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) June 8, 2020

"Volem influir en els partits sobiranistes d'esquerres, però no pressionar-los perquè es presentin en coalició o pactin entre ells sinó influir en el seu programa electoral i que el nou govern faci polítiques públiques que afavoreixin el petit comerç, que les rendes més altes paguin més o que les residències d'avis deixin d'estar en mans privades", assenyala a l'ARA Ricard Vilaregut, un dels portaveus de la iniciativa. Sigui com sigui, les confluències a nivell local entre aquests tres partits a Badalona, Girona o Sabadell són el referent, segons el politòleg, en què s'han d'emmirallar les forces d'esquerres.

El professor de ciències polítiques reconeix que el fet d'haver aplegat en una mateixa taula dirigents que ja no estan a primera línia dels comuns i de la CUP representa una fita històrica. "És el primer cop que s'uneixen i és molt important perquè tots els que hi estem al darrere considerem que les esquerres no poden competir entre elles". "Es tracta d'identificar els dissensos i els consensos per avançar en tot allò que ens uneix, que és molt més del que ens separa", afegeix. En qualsevol cas, deixa clar que la finalitat no és establir un full de ruta sinó que sigui un "viver d'idees" que nodreixi el catalanisme d'esquerres.

La voluntat d'aquesta plataforma, on també hi ha com a col·laborador el propietari de Mediapro, Jaume Roures, és fixar i actualitzar el pensament que ha guiat l'acció de l'esquerra en l'últim cicle polític amb la convicció que s'ha tancat una etapa en l'àmbit nacional, amb la DUI, i en el social, amb la irrupció del coronavirus. En aquest sentit, ja han editat una primera publicació, que és un monogràfic sobre les conseqüències del covid-19, amb una vintena d'articles de diferents autors disponibles a la seva web, i en els propers mesos promouran debats i conferències.

Els partits avalen la proposta

La reacció dels partits implicats, remarca Vilaregut, ha estat molt bona. "Els hi hem comunicat, no demanat permís, i tothom ha estat molt receptiu com a espai de refugi que defuig el fang del Twitter i de la competència electoral". Així ho confirmen les direccions dels partits, a l'espera que Esquerra s'hi pronunciï. Fonts de la CUP hi donen el vistiplau en declaracions a l'ARA. "Sempre és una bona notícia que sorgeixin espais crítics i de reflexió política en clau de sobirania i anticapitalisme en tots els aspectes de la vida. Espais de formació i reflexió són necessaris pel moviment polític transformador", destaquen. Des dels comuns, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha explicat en roda de premsa que ha felicitat a Domènech perquè considera que és "una iniciativa fantàstica" per repensar l'esquerra sobiranista.