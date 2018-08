Tres busos per la costa catalana i postals sobre l'1-O: la campanya d'Òmnium pels turistes sobre què passa a Catalunya

'Llibertat presos polítics i exiliats'. En anglès, francès, castellà i català. Aquest serà el lema que portaran els tres busos que Òmnium desplaçarà per tota la costa catalana, des de la Costa Brava fins a la Costa Daurada. Ho farà durant dues setmanes i pels municipis on hi ha més afluència de turistes durant l'estiu. Demà, comença a Figueres i anirà baixant en direcció a la Costa Daurada. L'objectiu de tot plegat és explicar als turistes que visiten Catalunya durant aquesta època de l'any la situació política que viu el territori català i, sobretot, el que ha passat en els últims mesos, començant per l'1-O i acabant per denunciar que a l'estat espanyol hi ha nou presos polítics i set exiliats.

"Els volem explicar allò que les postals boniques no permeten veure i que és la vulneració flagrant de drets i llibertats que ha portat a tenir gent a la presó per exercir aquests drets", ha detallat el portaveu de l'entitat, Marcel Mauri. I sense anar més lluny, Mauri ha posat d'exemple d'aquesta "regressió de drets" el fet que ahir el jutge que investiga els preparatius de l'1-O demanés al TSJC que investigui també el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Per això, l'entitat vol aprofitar els més de 20 milions de persones que visiten Catalunya a l'estiu per fer-los arribar la situació dels presos i els exiliats. I no només ho faran amb els tres busos que recorreran la costa catalana -un d'ells també inclou una exposició que es podrà visitar sobre el que ha passat a Catalunya els últims mesos i on es fa una menció especial al president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de l'any passat-, sinó que l'entitat també encartellarà diferents poblacions catalanes i repartirà postals, adhesius i samarretes a diferents punts del territori català. A Barcelona, per exemple, es distribuiran a més de 2.000 establiments de la ciutat.

"És important que tothom en sigui conscient", ha insistit Mauri. Per això, l'entitat també ha posat a disposició de tothom qui vulgui un "pack" -amb samarretes, adhesius i postals- per tots els catalans que viatgen a l'exterior aquest estiu. "Que ho puguin explicar arreu del món", ha defensat el portaveu d'Òmnium.