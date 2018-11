Dos detinguts per incidents en la manifestació del setembre d'homenatge als policies de l'1-O

La Policia Nacional ha detingut dues persones, una a Barcelona i l'altra a Terrassa, per incidents en la manifestació del 29 de setembre d'homenatge els agents que van participar en l'operatiu de l'1-O. Segons la Policia Nacional, dies després de la concentració del setembre organitzada per Jusapol -que reclama l'equiparació salarial entre cossos policials- es van presentar diverses denúncies per presumptes agressions i amenaces contra manifestants. El cos estatal ha explicat que un cop identificats els presumptes agressors, han detingut les dues persones als seus domicilis. Els arrestats han estat traslladats a les dependències de la Policia Nacional de la Verneda, a Barcelona. Els atribueixen delictes contra l'exercici dels drets fonamentals, desordres públics i amenaces.

Després de conèixer les detencions, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat una concentració a les dependències de la Verneda per donar suport als dos arrestats.