Dues associacions judicials reclamen la renovació del CGPJ i alerten Lesmes que passa a estar en "funcions"

Carlos Lesmes ja està oficialment en funcions al capdavant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El seu mandat, així com els dels vocals, expirava avui. Però tot fa pronosticar que pot quedar-s'hi uns mesos més després que el PP trenqués l'acord al que va arribar amb el PSOE perquè Manuel Marchena deixés la presidència del tribunal que jutjarà el Procés i passés a liderar l'òrgan de govern dels jutges. Pedro Sánchez i Pablo Casado estan lluny d'arribar a un acord polític que permetre desencallar la renovació i els populars no volen ara entrar a canviar l'equilibri de forces al CGPJ a les portes del judici a l'1-O al Tribunal Suprem. L'arribada a la Moncloa de Pedro Sánchez donaria més màniga ampla als socialistes, mentre els conservadors de moment tenen una majoria clara dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges.

Mentrestant, les associacions judicials continuen la seva lluita particular perquè s'arribi ja a un acord polític i es desencalli la renovació. Jutges per a la Democràcia ha reclamat aquest dimecres la dimissió en bloc dels vocals del CGPJ per facilitar la renovació. Al seu torn, l'associació moderada Francisco de Victoria recorda en una carta que han enviat a Lesmes que passa a estar en funcions i que, igual que qualsevol govern, "ha perdut la legitimitat desitjable en un estat democràtic per realitzar actes discrecionals". "Entenem que el CGPJ, a partir d'avui, ha de circumscriure la seva activitat a despatxar els assumptes de pur tràmit i reglats o aquells que, per raons d'urgència o necessitat, no admetin cap demora", assenyalen en la missiva, on alerten també al president del Suprem que no pot adoptar "decisions estratègiques discrecionals qüestionables".

En un comunicat, Jutges per a la Democràcia critica que el procés de renvoació s'ha caracteritzat per la seva "falta de transparència i el control més absolut" dels principals partit polítics. Per això els jutges progressistes apel·len a la "responsabilitat institucional" dels grups parlamentaris perquè es renovi "el més aviat possible" l'òrgan de govern de la judicatura per evitar la situació d'"interinitat" del CGPJ i el "dany a la imatge de la Justícia". "També fem una crida als i les vocals del CGPJ perquè renunciïn al seu càrrec i d'aquesta manera facilitar la renovació de la institució", conclou el text.

Manuel Marchena va renunciar el passat 20 de novembre a presidir el CGPJ i el Suprem després de la difusió d' una sèrie de missatges del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què assegurava al seu grup parlamentari que seguirien controlant la sala segona del Suprem -la que jutjarà els líders independentistes- "per la porta del darrere".