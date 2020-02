Dues noves sentències sobre el Procés tornen a dividir els magistrats del TC

Nou episodi de divisió dels magistrats del Tribunal Constitucional (TC) vinculat a dues sentències relatives al Procés. El tribunal ha fet públic aquest dimarts dos veredictes en què rebutja dos recursos d'empara que van presentar en el seu dia Jordi Sànchez i Raül Romeva queixant-se que el Suprem no els hagués permès anar al Parlament a exercir com a diputats. El veredicte del Constitucional manté el fil argumental de sempre, però compta amb un fet destacable: tres magistrats han emès un vot particular per discrepar del contingut de les dues sentències.

Es tracta de Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Fernando Valdés i no és la primera vegada que discrepen. Ja ho van fer el mes de desembre de l'any passat, quan van deixar per escrit la seva crítica a una sentència del Constitucional sobre el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Aquella va ser la primera vegada que va aflorar la discrepància i que els ha convertit en els tres jutges que han esquerdat la unitat del Tribunal Constitucional.

En la sentència sobre Romeva, els tres magistrats discrepants consideren que s'haurien d'haver anul·lat les resolucions del Suprem que van impedir a l'exconseller anar al Parlament, i buscar "mesures alternatives que pal·liessin la restricció de l'exercici del dret de representació política". També destaquen que no deixant que Romeva anés al ple es va privar el Parlament d'"un dels seus membres d'especial rellevància política".

Xiol, Valdés i Balaguer no defensen obertament que s'hagués hagut de posar en llibertat Romeva, però sí que consideren que el Suprem hauria d'haver buscat alternatives "més equilibrades" i "menys lesives" al que va fer: negar completament a l'exconseller poder exercir com a diputat.

En el cas de Sànchez, es remeten al vot particular que ja van fer al mes de gener en una sentència que també afectava l'expresident de l'ANC. Llavors tampoc van rebutjar obertament l'empresonament de Sànchez, però van argumentar que el Tribunal Suprem no va ponderar prou la defensa al seu dret a la representació política.

La posició del TC

Les dues sentències que ha fet públiques el Tribunal Constitucional sobre Romeva i Sànchez sí que compten amb l'aval dels altres nou magistrats de l'alt tribunal. En els dos casos es coincideix en al·legar un "risc de reiteració delictiva" per denegar la llibertat de Romeva i Sànchez. El recurs d'empara de Sànchez és especialment significatiu, ja que és el que va presentar perquè se'ls deixés anar al debat del Parlament que l'havia d'investir com a president de la Generalitat. Sánchez va demanar no només que se'ls deixés anar al Parlament, sinó que, almenys, hi pogués participar per videoconferència i se'l pogués investir a distància. El TC també rebutja aquesta petició recordant el que ja va dir en el seu dia en relació a Carles Puigdemont: que en un debat d'investidura cal que el "candidat comparegui de manera presencial".