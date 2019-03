ERC i Bildu arriben a un preacord per actuar coordinadament a al Congrés i el Senat

Punts en comú al programa electoral i acció coordinada al Congrés i el Senat. Sobre aquests dos punts han edificat ERC i Bildu un preacord amb què volen assolir una coordinació d'actuació a les corts espanyoles que pivoti sobre tres eixos clau: defensa del dret a l'autodeterminació; fi de la repressió que permeti la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, i revertir la regressió en drets socials que, entenen, hi ha hagut a l'Estat els últims anys.

Segons ha pogut saber l'ARA, aquests tres eixos es plasmaran també en el programa electoral dels republicans i el dels bascos, de forma que tots dos partits compartiran alguns punts. D'aquesta forma, ERC i Bildu avancen en la seva col.laboració, que ja es tradueix en una coalició de cara a les eleccions europees del 26 de maig i que es traslladarà al Congrés i el Senat en forma d'acció coordinada.

De fet, tots dos partits no descarten que aquest preacord al qual han arribat -i que hauran de ratificar els seus respectius òrgans de govern- es pugui ampliar a altres forces sobiranistes d'esquerres de l'Estat, com per exemple el BNG, amb qui Bildu i ERC ja van de la mà a les europees.