ERC repta JxCat a trobar la via per investir Puigdemont o substituir-lo

El ple d’investidura només es reprendrà quan ERC i Junts per Catalunya arribin a un acord que, de moment, no sembla gaire a prop. L’endemà que es fessin públics els missatges entre Carles Puigdemont i Antoni Comín el Procés continuava viu, malgrat els presagis de la periodista Ana Rosa Quintana. I l’acord seguia tan lluny com ho estava dimarts. Els republicans no estan disposats a assumir una investidura que no sigui “efectiva”. En paraules de la secretària general d’ERC, Marta Rovira: “Una investidura hauria de respondre què farem un minut després de la votació. ¿Es podran nomenar consellers, signar decrets, constituir un govern?” La de Carles Puigdemont no compleix, ara per ara, aquestes condicions. Encara que el Parlament decidís desobeir les advertències del Tribunal Constitucional, el TC acabaria suspenent la investidura de manera immediata i el president no arribaria a prendre possessió del càrrec. ERC podria accedir a un gest simbòlic, però si JxCat no li dona garanties que Puigdemont podrà exercir la presidència, plantejarà la necessitat d’una alternativa. Rovira va reaparèixer ahir als mitjans després de setmanes de silenci i, en una entrevista a l’ACN, va explicar que estan a l’espera que JxCat els expliqui “en detall” la fórmula amb què volen aconseguir superar els entrebancs que genera la candidatura de Puigdemont.

ERC té la clau del ple d’investidura. És el president del Parlament, Roger Torrent, l’únic que el pot convocar, i fonts d’Esquerra afirmen que no ho farà si no li convenç l’estratègia de JxCat. Els republicans expliquen que Puigdemont els ha garantit que hi ha una última via possible i que aquesta serà tan “efectiva” com li reclamen. Dimecres el president va conversar amb Rovira, a qui va traslladar que en els pròxims dies els donaran tots els detalls que necessiten. ERC avaluarà la proposta quan la rebi. Però JxCat assegura que la van enviar dilluns passat i que el mateix Torrent la va acabar acceptant. La fórmula passaria perquè un dels representants de la mesa llegís el discurs de Puigdemont i que el president fos investit a distància. “Si és aquesta, ja la vam descartar”, apunten des d’Esquerra.

Dimarts Torrent va ajornar el ple d’investidura i ahir ERC va començar l’ofensiva per deixar clara la seva posició. Ho va fer Rovira a l’ACN, però també el president del partit, Oriol Junqueras, en una entrevista a Diario16 ; el portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, a 8TV, i fins i tot el mateix Torrent, a RAC1. El president de la cambra va ser de tots quatre qui més va esquivar el tema, però va insistir que, tal com estava plantejat dimarts, el ple “no tenia les garanties” perquè la investidura fos “efectiva”. “Hem d’aconseguir poder fer aquesta investidura amb totes les garanties. Aquest és el meu compromís”, va assenyalar. Junqueras va ser força més clar. “La qüestió és si el Parlament pot investir un diputat electe. Aquí radica un principi democràtic elemental, però no treu que les circumstàncies puguin impedir que aquesta presidència sigui efectiva i que s’hagi de combinar una presidència legítima, tot i que simbòlica, amb una d’executiva”. L’important, insisteixen fonts d’ERC, és que es formi govern per acabar amb el 155.

Junts per Catalunya no vol un president que sigui simplement simbòlic i batalla des de fa setmanes per investir Puigdemont, malgrat que això impliqui la desobediència. Els republicans estarien disposats a desobeir si hi hagués un pla ben definit que acompanyés aquesta investidura. “El 27 d’octubre no es va optar per defensar la República i ara tampoc se’ns planteja res similar”, asseguren fonts del partit. De fet, si la investidura no pot ser efectiva -opinen-, la situació es podria desencallar amb una votació “simbòlica” i, després, investir un altre candidat que sí que pugui formar govern. El reglament del Parlament ofereix diverses vies, totes sense cap efecte jurídic. La declaració d’independència, per exemple, es va votar dins d’una simple proposta de resolució, una fórmula similar a la que es va fer servir per a la declaració de ruptura o, abans, per a la declaració de sobirania.

Aquesta proposta no és ara mateix sobre la taula, sostenen fonts de JxCat, que insisteixen que no hi ha pla B. “Nosaltres som on érem”, expliquen, i recorden que dilluns al vespre hi havia un acord i que va ser Esquerra qui va modificar el guió dimarts al matí. Dues setmanes abans, els dos grups publicaven un acord pel qual JxCat es comprometia a votar a favor de Roger Torrent com a president del Parlament a canvi que Esquerra donés suport a la candidatura de Puigdemont. Un acord que els republicans mantenen que només els comprometia a acceptar Puigdemont com a candidat a la investidura, però en cap cas a votar-hi a favor.

Negociacions obertes

Les negociacions segueixen obertes amb el gran escull de la investidura. En paral·lel es parla del full de ruta -també amb la CUP- i de la configuració del govern. Ara per ara, només han acordat que l’executiu es reparteixi a parts iguals entre els dos principals partits sobiranistes, però no està garantit que hi puguin ser ni el president Puigdemont ni el vicepresident Junqueras, aquest últim empresonat i en risc de quedar inhabilitat tan bon punt acabi la instrucció del cas contra l’1-O.

Les conselleries es mantindrien, si fa no fa, com en la passada legislatura -ERC en guanyaria per equilibrar el seu pes al que tenia el PDECat-, però encara hi ha dubtes. Per exemple, al voltant de la d’Exteriors, que ERC considera capital, però que la candidatura de Puigdemont creu que podria comportar problemes jurídics. També debaten qui ha de quedar-se amb la figura del portaveu, que fins ara havia exercit el PDECat. Negociacions, però, que no aniran enlloc si abans no es desencalla la investidura.