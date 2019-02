ERC i el PDECat collen Sánchez amb el no als comptes

Sense ni tan sols esgotar el termini -s’acaba divendres-, ERC va anunciar ahir que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l’Estat. Els republicans afegeixen així pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i activen un compte enrere que venç el dia 12, quan el Congrés debatrà si permet que els pressupostos del govern espanyol per al 2019 segueixin el seu camí a la cambra baixa, coincidint amb la data d’inici del judici als presos polítics. Tant ERC com el PDECat -que manté la seva intenció de presentar esmena a la totalitat d’aquí tres dies si no canvia res-, van avisar el líder del PSOE que només té un camí si vol aturar el rellotge i salvar els comptes: acceptar una taula de diàleg entre els dos governs amb mediadors per buscar una sortida a la situació a Catalunya.

Lluny d’això, però, la Moncloa va escudar-se ahir en les concessions econòmiques i d’inversió que, segons ells, fan els comptes a Catalunya i van allunyar les possibilitats de noves ofertes polítiques, perquè els pressupostos “no són una subhasta”. Fonts del govern espanyol van explicar a l’ARA que estan “desitjant” llegir demà l’esmena a la totalitat dels republicans i divendres la dels demòcrates, per veure “quins són els arguments econòmics que donen” per evitar la tramitació d’uns pressupostos que fan que “l’Estat torni a Catalunya” després d’uns anys de menysteniment que, admeten, hi va haver durant els governs de Mariano Rajoy. I van afirmar que el diàleg polític amb la Generalitat continua vigent, però en els mateixos termes que s’ha desenvolupat fins al moment, i “sense sobrepassar la legalitat”.

Fins ara, cada cop que se’ls ha reclamat la creació de la taula amb mediadors, el govern espanyol s’ha remès a la taula de diàleg que ja existeix a Catalunya, un fòrum impulsat pel Govern a petició del PSC i que tot just avui es reunirà per segona vegada al Palau de la Generalitat amb les absències -altre cop- de Ciutadans, el PP i la CUP. Com ja va li va dir al president de la Generalitat, Quim Torra, durant la reunió que van mantenir a Barcelona al desembre, Sánchez vol que la pilota es quedi durant una temporada a Catalunya abans no arribi a la seva teulada, i per això reclama repetidament a la Generalitat que li faci arribar una proposta que compti, com a mínim, amb el suport del 80% del Parlament.

El calendari judicial

Tampoc ajuda a l’acord entre el PSOE i l’independentisme el calendari judicial. El retard del Tribunal Suprem ha provocat que el debat al Congrés sobre els pressupostos coincideixi amb el primer dia del judici del Procés. La imatge de PDECat i ERC donant oxigen al govern espanyol al Congrés mentre a poc més d’un quilòmetre i mig els principals líders independentistes s’asseuen per primer cop al banc dels acusats és una fotografia que fins i tot els sectors del PDECat més propensos a facilitar la tramitació dels comptes veuen difícil de pair.

El calendari judicial i la falta de passos per part del govern de Sánchez pot acabar, doncs, per fer callar les veus que dins l’independentisme -tant des d’ERC com des del PDECat- apostaven per tramitar els pressupostos generals de l’Estat i donar així uns mesos de marge al diàleg amb el govern espanyol. Un baló d’oxigen que buscava, també, esquivar el fantasma d’una triple convocatòria electoral al maig -municipals, europees i generals- que podria perjudicar l’independentisme als ajuntaments catalans.

Tocats de mort

La negativa d’ERC i el PDECat a tramitar els pressupostos, si es fa realitat, els deixaria tocats de mort, perquè els vots dels independentistes catalans, juntament amb les anunciades esmenes del PP i de Cs, acabarien amb el tràmit parlamentari. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va lamentar aquesta “pinça” entre partits tan allunyats, que complica al president espanyol la continuïtat a la Moncloa, però que l’ajuda a contrarestar el discurs de la dreta que l’acusa d’estar entregat als que “odien Espanya”, segons va dir ahir Javier Maroto, del PP. Si els pressupostos queden tombats dimarts que ve, Sánchez tindrà temps de convocar, si ho vol, eleccions al maig, coincidint amb les municipals, tot i que últimament ha mostrat la seva preferència per esgotar el mandat encara que no tingui comptes. Anteriorment, el president espanyol havia indicat que la seva intenció d’esgotar el mandat es veia “escurçada” si no tenia pressupostos, i ahir fonts de la Moncloa es van limitar a indicar que les convocaria “quan li convingués més a l’Estat”.

Els pressupostos de Catalunya, en suspens

Una setmana després que Catalunya en Comú anunciés que deixava en suspens la negociació dels pressupostos de la Generalitat per la falta d’avenços per part del Govern, la situació continua encallada. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va lamentar ahir en roda de premsa que l’executiu de Quim Torra i Pere Aragonès no s’ha mogut des de fa vuit dies. Fins al punt que Mena va dubtar que el Govern vulgui aprovar els pressupostos i es va preguntar si “se senten còmodes amb aquests comptes d’austeritat que tenim”. Segons Mena, “probablement ERC i el PDECat estan més a prop d’aprovar els pressupostos amb Ciutadans i el PP que no pas d’iniciar una negociació” amb els comuns. Després d’aixecar-se de la taula, els comuns opinen que és a l’executiu català “a qui li toca presentar una proposta realista i creïble per uns pressupostos socials”, motiu pel qual, va dir Mena, continuaran a l’espera d’algun gest per part del Govern que permeti desencallar la negociació dels comptes catalans.