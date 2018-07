DIRECTE: La ministra d'Hisenda censura la "rebequeria" de l'oposició per rebutjar el sostre de despesa

En el primer examen com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez s'endurà un dur correctiu per part dels partits que, precisament, van fer-lo president donant suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy. Units Podem, ERC i el PDECat deixaran gairebé sol el PSOE i s'abstindran en la votació d'aquest divendres al Congrés, amb què el govern espanyol pretenia flexibilitzar en cinc dècimes el marge de dèficit públic per al 2019. La mesura només compta per ara amb el suport del PNB, ja que el PP i Ciutadans ja han dit que votaran en contra.

Durant la defensa al Congrés dels seus objectius de dèficit, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha retret a l'oposició la "rebequeria" per no acceptar els seus números. "El vertader debat d'avui és com combatim la desigualtat", ha dit "apel·lant a la responsabilitat" dels grups que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Igual que va fer ahir dijous el president espanyol, ha animat a la "reflexió" tant de Podem com dels partits sobiranistes. Tot i això, ha promès elaborar un nou pressupostos però no ha volgut entrar en si reformaran la llei de Cristóbal Montoro que dona les claus al senat per vetar el sostre de despesa.

De bon matí, el diputat de Podem Pablo Mayoral ha denunciat la manca de negociació i de "voluntat d'arribar a acords" del govern socialista i ha assegurat que el sostre de despesa es va fer pensant en "seduir" el PP, qui pot vetar els números al Senat gràcies a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària de l'exministre d'Hisenda. Per a Mayoral, Sánchez hauria d'haver impulsat des del primer moment d'arribar a la Moncloa una reforma d'aquesta llei perquè no s'acabi el recorregut amb el veto del Senat. Podem opina que les xifres impulsades pel govern espanyol "deixen 5.000 milions d'oxigen pressupostari pel camí".

En canvi, el PDECat ha al·legat que s'abstindrà per la "falta de negociació" per part del govern del PSOE. "Ja vam dir que calia negociar i arribar a acords, i no ha sigut així", ha afirmat el portaveu parlamentari del PDECat, Carles Campuzano.

Avui ens abstindrem en la votació dels objectius de dèficit. Ja vàrem dir que calia negociar i arribar acords, no ha estat així.

Ara caldrà que els governs català i espanyol continuen negociant i modificar la llei d’estabilitat pressupostaris per impedir el veto del PP . — carles campuzano (@carlescampuzano) 27 de juliol de 2018

Amb el canvi de direcció al PDeCAT d'aquest cap de setmana, la vicepresidenta, Míriam Nogueras, ja va avisar Sánchez que a partir d'ara el partit (amb una direcció afí a Puigdemont) li ho posaria més difícil si volia tenir el seu suport.

En els darrers dies, les tres formacions s'han estat debatent entre el sí i l'abstenció i han guardat silenci fins hores abans de la votació. Amb gairebé totes les cartes sobre la taula, en els millors dels casos la votació rebrà 90 vots favorables –els 84 del PSOE, els cinc del PNB i, potser, el de Nova Canàries–. Així, el nou govern espanyol suspendrà una de les primeres proves de foc parlamentàries. El PSOE pretenia augmentar un 4,4% el sostre de despesa i destinar 2.400 milions d'euros més aquest any a comunitats autònomes i ajuntaments. D'aquests milions, 480 anaven destinats a Catalunya.

Els objectius de dèficit, que també es coneix com a sostre de despesa, marquen els objectius d'estabilitat pressupostària i dèficit públic i són l'eina que marca els límits dels pressupostos. Des del 2012, el PP va modificar la llei i ara cal que s'aprovin també al Senat, on ara els populars tenen majoria absoluta.

En tot cas, Sánchez ja tenia coll avall que segurament suspendrà aquesta prova i ahir va deixar clar que encara que no s'aprovi el sostre de despesa plantejaran un pressupost per al 2019. En la seva primera roda de premsa des que va arribar a la Moncloa, Sánchez va apel·lar ahir al vespre a la responsabilitat de tots els grups al Congrés, però també va avisar que igualment tirarà endavant els pressupostos generals de l'Estat per al 2019 "tant si és amb aquesta senda d'estabilitat com amb l'anterior".

El president espanyol va apel·lar a la responsabilitat sobretot del PP, que creu que "haurà d'explicar als seus veïns per què per un interès partidari votaran en contra d'una senda d'estabilitat que dona més marge de dèficit als ajuntaments i a les comunitats". Encara que no tingui sostre de despesa, tirarà endavant els pressupostos del 2019 i compta aprovar-los per poder governar dos anys més.