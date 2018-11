ERC avisa Sánchez que si la Fiscalia acusa per rebel·lió o sedició "no cal que truqui" pels pressupostos

Pedro Sánchez ha obert la porta dels pressupostos a Ciutadans en veure que les línies vermelles dels independentistes són inassumibles per al PSOE. ERC i el PDECat difícilment en tindran prou amb un gest de l'Advocacia de l'Estat si la fiscalia manté la línia dura contra els líders independentistes. Ho va deixar clar aquest dijous al vespre el portaveu dels republicans, Joan Tardà, que en una entrevista a 8TV va advertir el president espanyol que s'estalviï esforços si el ministeri públic no es mou. "Si es confirma la pena de rebel·lió i sedició, no cal ni que ens truquin per parlar de pressupostos", va subratllar.

Tardà va confirmar que el seu partit està disposat a col·laborar en la governabilitat de l'Estat, però manté les exigències que el president dels republicans, Oriol Junqueras, ja va traslladar a Pablo Iglesias quan el va visitar a Lledoners. "Estem disposats a negociar els pressupostos si ells insten la fiscalia a retirar els càrrecs", va insistir Tardà. El mateix Junqueras ha donat la seva opinió a poques hores que el ministeri públic faci públic el seu escrit d'acusació, i ha preferit no "generar esperances" perquè veu improbable un gest de la Fiscalia.

A preguntes d' 'El País', l'exvicepresident ha reiterat que està obert al "diàleg" amb Sánchez, per bé que l'ha vinculat a la qüestió judicial. "Suposo que tothom entén que si allargues la mà no esperes que te la mosseguin. Com expliquem que ens demanin centenars d'anys de presó i, alhora, una benedicció al mateix govern espanyol?", es pregunta Junqueras en relació a la negociació pressupostària. Aquest divendres farà un any que el president d'ERC és en presó preventiva, juntament amb Joaquim Forn. Per aquest motiu la plataforma Free Junqueras ha organitzat un acte aquest vespre davant la presó de Lledoners.

Forcadell: "Hi ha lloc per a l'esperança"

A través d'una carta a la resta de presos polítics, hi ha dit la seva l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que malgrat la repressió ha volgut mostrar el seu "optimisme". "Fins i tot en aquesta situació, hi ha lloc per a l'esperança", diu. "Després d'un any d'una repressió duríssima estem tossudament alçats, defensant els drets i les llibertats i convençuts que, més d'hora que tard, la veritat, la justícia i la democràcia s'acabarà imposant", afegeix en la missiva, en la qual posa especial èmfasi en la situació de Junqueras i Forn, que divendres portaran 365 dies empresonats.

"Avui fa un any que l'estat va fer efectiva la seva amenaça i va descarregar totes les seves ànsies de venjança contra un govern ple de bones persones que, en tot moment, va treballar per complir el mandat popular pel qual va ser votat. Ho vau fer, sempre, avantposant el diàleg, el pacifisme i la democràcia. En vaig ser testimoni. (...) Volen apagar la vostra veu perquè és una veu que posa l'Estat espanyol davant del mirall i, el que veuen, els espanta", denuncia.

Per la seva banda, també ha mostrat el seu pessimisme davant l'escrit de la Fiscalia la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, que en una entrevista a Efe ha expressat el seu convenciment que el ministeri públic mantindrà la rebel·lió i la sedició. "Espero equivocar-me perquè no vull que siguin a la presó", ha assenyalat, però ha augurat una petició de penes elevada tot i considerar que "no hi ha rebel·lió, sedició ni malversació". "El cap em diu que no hi haurà modificació, el cor segurament pensa que sí, però després d'un any de repressió l'independentisme ha de pensar més amb el cap que amb el cor", ha afegit.