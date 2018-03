ERC rectifica i avalarà la candidatura de Jordi Sànchez

Després d'un dia de noves tensions independentistes, el camí cap a la investidura de Jordi Sànchez es comença a aclarir. Almenys pel flanc d'Esquerra Republicana. Els republicans, que ahir van generar confusió en afirmar que el nom de Sànchez no estava pactat, han canviat de parer i donaran llum verda al diputat de JxCat, pres a Estremera. Ho ha explicat a RAC1 el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, el mateix que ahir posava en dubte la candidatura de l'expresident de l'ANC: "Els noms per part nostre no seran un problema", ha dit. També ha matisat les seves paraules sobre Oriol Junqueras, de qui va dir que "en la línia del Govern legítim, hauria de ser el candidat". Avui Sabrià ha subratllat que el nom de Junqueras "no és sobre la taula".

Sabrià s'ha mostrat optimista que les forces independentistes arribin a un acord aquesta setmana. JxCat i ERC fa dies que només discuteixen sobre serrells, centrats principalment en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. De fet, des dels dos partits ja s'havia donat per feta la candidatura de Sànchez un cop Puigdemont va anunciar que renunciava a ser investit pel Parlament. Els dubtes expressats ahir per Sabrià, aclarits avui, havien generat malestar a JxCat. "Som a prop de firmar" l'acord, ha insistit el portaveu republicà.

No obstant, el pacte està pendent del tercer actor independentista, la CUP, que aquest migdia celebra un consell polític per decidir si avala la candidatura de Jordi Sànchez. Entre les opcions que votarà aquest òrgan, en què estan representants el secretariat i les diferents organitzacions que formen part de la formació, hi ha la d'oposar-se al candidat proposat per JxCat i avalat per ERC, cosa que tornaria a deixar les negociacions bloquejades.