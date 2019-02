ERC anuncia que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat

ERC ha anunciat avui que demà presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat a causa de la negativa del govern espanyol a buscar una solució democràtica basada en el dret a l'autodeterminació i a posar punt final a la via repressiva. "Demanàvem que hi hagués una solució democràtica basada en el dret a l'autodeterminació i que s'acabés la via repressiva i la judicialització. El govern espanyol no ha donat resposta a cap d'aquestes demandes. Per això presentem l'esmena a la totalitat", ha explicat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta.

"Els pressupostos de l'Estat no es poden descontextualitzar del moment que vivim, de la vulneració de drets i de la judicialització d'una causa que és legítima. Volem defensar tots els drets, els socials i també els civils, tant individuals com col·lectius", ha afegit Vilalta. En una roda de premsa amb els representants republicans a la cambra baixa, el diputat Joan Tardà ha exposat que demà mateix presentarien una esmena a la totalitat de retorn del projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat del 2019, cosa que n'impedirà la tramitació.

"La nostra no és una petició de màxims, sinó basada en la realitat. Fins al dia 12 el govern espanyol té a la seva teulada acceptar el que nosaltres considerem raonable: una negociació pel dret a l'autodeterminació", ha insistit Tardà. "El PSOE està imposant que els catalans votem un Estatut, i no ho acceptarem perquè el 50% de la població independentista en queda al marge. Cal desjudicialitzar el Procés i cal una taula de negociació. Si això no és possible, no té cap sentit votar els pressupostos", ha advertit en la mateixa línia.

Els republicans han remarcat que no han deixat mai d'optar pel diàleg. "Estàvem disposats a negociar si el govern espanyol feia gestos en dos àmbits: instar la Fiscalia a actuar i aturar la via repressiva, i obrir un escenari de diàleg i negociació", ha apuntat Tardà. De la mateixa manera s'ha expressat Vilalta. "Estem a favor de dialogar amb el govern espanyol per donar resposta a les demandes democràtiques i per posar fi a la repressió i la persecució del moviment independentista", ha afirmat la portaveu, que ha lamentat que no hi hagi "hagut cap resposta".

"El govern espanyol sap des de fa setmanes què reclamem: acceptar que la solució ha d'interpel·lar tant els catalans independentistes com els que no ho són. Si el 50% dels catalans independentistes no formen part de la solució, no hi haurà solució", ha avisat Tardà després que Vilalta hagi sentenciat que "la llibertat i els drets fonamentals no es poden intercanviar per unes partides pressupostàries".

Més contundent ha sigut el diputat Gabriel Rufián. "Si Iceta està preocupat perquè presentem una esmena a la totalitat com el PP i Cs, que és una fal·làcia, que reflexioni sobre el dia en què hi havia al Parlament els familiars dels presos polítics i ell es va quedar mirant el sostre, com el PP i Cs", ha etzibat. Rufian responia així a les crítiques del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que al seu compte de Twitter ha denunciat que la decisió d’ERC de presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l’Estat pot portar-los a votar el mateix que PP i Cs. "Alertem contra una pinça contrària al progrés de tota Espanya i als interessos de Catalunya", ha piluat.

. @socialistes_cat la decisió d’Esquerra Republicana de presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l’Estat pot portar-los a votar el mateix que PP i C’s. Alertem contra una pinça contrària al progrés de tota Espanya i als interessos de Catalunya — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 4 de febrero de 2019

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu adjunt del PSOE, Felipe Sicilia, que ha criticat a Esquerra per "alinear-se amb PP i Cs" després d’anunciar la presentació d’una esmena a la totalitat als pressupostos. "ERC haurà d’explicar per què rebutja uns PGE que augmenten les pensions, apugen el salari mínim, les ajudes a la dependència i a beques", ha assenyalat Sicilia des de Ferraz, i ha assegurat que els comptes de Pedro Sánchez responen a allò que marca l’Estatut: "Estan dissenyats per millorar la vida dels catalans". A més, el dirigent socialista ha fet saber als republicans que la "justícia és independent i que no poden condicionar els pressupostos a un procés judicial". Tanmateix, Sicilia ha assegurat que el PSOE seguirà "treballant i insistint" perquè els pressupostos tirin endavant.