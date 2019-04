ERC busca apuntalar la victòria en territori Puigdemont

Girona reparteix sis escons en les eleccions generals de diumenge, i pot acabar sent decisiva per o bé apuntar la victòria d’ERC o bé consolidar el projecte de JxCat. Ara fa tres anys els republicans van superar CDC per la mínima i els partits es van repartir dos escons al Congrés cadascun. Però, malgrat que n’havia sigut l’alcalde, Girona encara no era territori Puigdemont. El 21 de desembre del 2017, en canvi, amb l’efervescència de la promesa del retorn del president, JxCat va aconseguir pràcticament doblar ERC tant en vots com en escons. Ahir, la capital gironina va ser l’escenari triat per les dues candidatures en una recta final de campanya amb objectius ben diferents.

“Hem d’acumular els vots en ERC per fer que l’independentisme quedi primer a les eleccions, també a Girona”, va exclamar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, des del Centre Cultural La Mercè i davant d’unes tres-centes persones. A la sala petita de l’Auditori, amb una assistència similar, era Puigdemont qui tancava el míting en un vídeo enregistrat. “Hem comès errors, però no en qüestió de compromís”, va dir dirigint-se als caps de llista gironins, el seus amics personals Jaume-Alonso Cuevillas i Jami Matamala. “Puigdemont és el candidat que més molesta a la Moncloa i a la Zarzuela”, el va complementar Cuevillas.

“Dormiu bé, socialistes?”

Però, tal com estan fent durant tota la campanya sense admetre fissures, els republicans volen convèncer els indecisos que fan frontera amb l’espai de JxCat sense fer cap referència a la candidatura encapçalada per Jordi Sànchez. Ahir no va ser cap excepció i, un cop més, va ser el PSC l’ase dels cops. Primer pel possible pacte amb Ciutadans després del 28-A -negat per Pedro Sánchez-, que ERC afirma que provocaria un nou 155, i, després, pel “silenci” dels socialistes respecte a la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. “Dormiu bé? Teniu vergonya? ¿Teniu la consciència tranquil·la després de no haver mogut un dit per l’alliberament dels nostres companys a l’exili i a la presó?”, els va preguntar el número 2 de la llista, Gabriel Rufián. ERC demana als electors que pretenguin votar el PSC “amb el nas tapat” que els facin confiança, independentment de la bandera que tinguin a casa. “Són dels nostres”, va remarcar ahir Rufián. Meritxell Batet, Miquel Iceta i Sánchez van sortir malparats del míting, tot i que les crides al diàleg van tornar a ressonar amb força.

Sense l’alcaldable republicà per Girona, Quim Ayats, que ahir va declarar al Suprem, va ser Ernest Maragall qui va representar el municipalisme i qui va alertar de les intencions dels partits estatals: “[El PSOE, el PP i Cs] Només ens pregunten com volem ser vençuts”. Segons ell, la tria està entre “els mateixos nacionals dels anys 50 i 60”, en referència al tripartit PP, Cs i Vox, o “el socialisme covard i el liberalfeixisme” del PSOE i Cs”. Avui els republicans tanquen la campanya a Badalona, amb les intervencions per videoconferència d’Oriol Junqueras i Raül Romeva des de la presó i de Marta Rovira des de l’exili. L’objectiu, intentar consolidar la primera victòria a les generals des del 1936, però sobretot tornar a ser decisius a Madrid.