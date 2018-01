Apurant pràcticament al límit, ERC ha comunicat aquest dimarts a la tarda als seus diputats que Roger Torrent serà el nou president del Parlament. Els republicans portaven setmanes debatent qui havia de ser la persona que substituiria Carme Forcadell com a segona autoritat del país, un cop la presidenta va decidir renunciar a la reelecció per les seves causes judicials. Aquest dimecres a partir de les 11.00 h el Parlament escollirà Torrent que, gràcies a l'acord amb Junts per Catalunya, s'assegura la presidència d'una cambra que tornarà a tenir majoria absoluta independentista.

"Si obtinc la confiança majoritària de la cambra, serà un honor succeir en el càrrec Carme Forcadell, que ha defensat com ningú aquesta institució, i treballaré per poder estar a la seva alçada", ha expressat a través d'un comunicat. Torrent també té clar quina serà la seva prioritat: "El meu primer objectiu serà tornar a posar la institució al servei de la ciutadania i no de les forces del 155 i materialitzar el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat 21 de desembre", ha indicat.

Els republicans remarquen que Torrent serà el president del Parlament més jove de la història de Catalunya. Nascut a Sarrià de Ter el 19 de juliol del 1979, Torrent és llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB i màster en estudis territorials i urbanístics per la Universitat Pompeu Fabra i la Politècnica. És diputat al Parlament des del 2012, alcalde de Sarrià de Ter des del 2007 i l'última legislatura havia actuat com a portaveu adjunt de JxSí. De fet, Torrent és un dels valors a l'alça d'ERC i moltes veus el consideren com un dels noms amb més futur del partit.

En les negociacions amb Junts per Catalunya, Torrent ha sigut un dels negociadors principals d'Esquerra. Va negociar a Brussel·les amb Carles Puigdemont quan la secretària general del partit, Marta Rovira, no hi va poder viatjar, i ha seguit encapçalant les negociacions des de Catalunya.

Compromís amb els lletrats

El nomenament de Torrent com a president de la cambra també és simbòlic. Ell va ser qui va garantir que ERC es comprometria a respectar el criteri dels lletrats del Parlament pel que fa a la investidura a distància de Carles Puigdemont. Si segueix aquesta promesa, Torrent no hauria de designar Puigdemont candidat a la investidura. Els serveis jurídics del Parlament van concloure en un informe que es va fer públic aquest dilluns que el candidat hauria de ser necessàriament a l'hemicicle el dia de la investidura, i van rebutjar tant la investidura telemàtica com la delegació del discurs en un altre diputat de Junts per Catalunya.

Alba Vergés, secretària de la mesa

L'acompanyarà a la mesa del Parlament la també diputada republicana Alba Vergés com a secretària. El nom de Vergés fins i tot havia sonat els últims dies com a possible candidata a la presidència de la cambra. La igualadina també va arribar al Parlament el 2012 formant part de la candidatura d'ERC i va repetir com a diputada la legislatura passada amb JxSí. A l'executiva d'ERC és la secretària de Salut i al Parlament precisament havia sigut la presidenta de la comissió de Salut.

De fet, el nom del qual més s'havia parlat era el d'Ernest Maragall, que fonts del partit reconeixen que havia sigut entre els possibles candidats a ocupar la màxima representació del Parlament, però en lloc d'escollir el diputat més gran de la cambra, que aquest dimecres presidirà la mesa d'edat, ERC ha optat finalment per la joventut.