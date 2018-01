ERC diu que només contempla Puigdemont com a president però demana a JxCat que digui com ho farà possible

Esquerra Republicana no vol més polèmiques públiques sobre qui ha de ser el president de la Generalitat. La situació de Carles Puigdemont a Brussel·les i d'Oriol Junqueras a la presó ha permès tot tipus d'especulacions i plans A, B i C. Avui el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha mirat d'aclarir a RAC1 quin és el plantejament del seu partit: "La proposta és Puigdemont president i Junqueras vicepresident; ara és Junts per Catalunya que ens ha de dir com ho faran realitat, però estem disposats a donar-hi suport", i ha afegit: "Avui només treballem amb l’opció de Puigdemont com a president, no treballem amb cap altra alternativa".

Sabrià explica que no vol especular amb quin escenari s'obrirà després de saber si dijous el Tribunal Suprem deixa en llibertat Oriol Junqueras, i que d'entrada, compten que no sortirà: "No sabem què passarà dijous perquè les decisions es prenen a partir de decisions polítiques; no esperem que surti, i si hi ha bones notícies ho celebrarem".

Com es farà efectiva la República?

A Sergi Sabrià li han preguntat sobre si ara l'independentisme ha d'aparcar les presses de l'última legislatura, que ha respost: "Disfrutem del resultat del 21-D, no ens feu renunciar a res si no hi ha voluntat per totes les bandes. Això sí, seria bo que no ens posem més cotilles amb terminis temporals".

Per aquest motiu el portaveu republicà ha afirmat que "seria bo per a tots plegats que aquesta legislatura superés el llindar dels tres anys".

"Referèndum pactat? No serem nosaltres qui ho posarem damunt la taula, si de cas que ho faci algú altre. No és la pantalla d'avui", ha afegit.

La mesa del Parlament

Les converses per la presidència i la mesa del Parlament "s’estan fent i amb molta discreció", segons Sabrià, però que el president del Parlament sigui d’ERC "és una opció".

Preguntat sobre si Carme Forcadell repetirà com a presidenta, o si els consellers encausats volen fer un pas enrere, ha respost: "Hem de respectar el paper que vulguin tenir les persones que s’ho han jugat tot fins ara perquè els catalans votéssim l’1-O".

Desobediència?

Sabrià insinua que el nou govern desobeirà i aplicarà aquelles lleis socials aprovades l’anterior legislatura i que van ser tombades pel TC, com la llei de la pobresa energètica: "Ens ho han prohibit tot, no només fer el referèndum de 1-O, sinó també lluitar contra la pobresa energètica o poder ajudar el cinema català. Per això en l’etapa que ve no demanarem permís per fer tot això".