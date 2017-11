ERC guanyaria el 21-D però notaria l'efecte de la candidatura de Puigdemont, segons una enquesta del diari 'Abc'

Cap enquesta pronostica res que no s'assembli a una victòria d'ERC en les eleccions del 21 de desembre. Aquest diumenge és l''Abc' qui publica un sondeig elaborat per GAD3 en què els republicans serien la força més votada, però començarien a notar l'efecte de la candidatura que encapçalarà el president del Govern, Carles Puigdemont.

Amb un milió de vots, Esquerra assoliria els millors resultats de la democràcia i s'enfilaria fins als 35-37 escons. Fins ara, els 23 que Carod-Rovira va aconseguir el 2003 eren el sostre de la formació que el 21-D tornarà a encapçalar Oriol Junqueras, encara en presó provisional a Madrid. És un resultat històric, però no el que apuntaven les enquestes fins ara, que pronosticaven fins a 45 diputats per als republicans. Per què? L'enquesta de l''Abc' és la primera que incorpora l'efecte Puigdemont. És a dir, la primera en què ja se sabia que Puigdemont seria cap de llista del PDECat.

Es va fer entre el 13 i el 16 de novembre (el 15, el PDECat va donar mans lliures a Puigdemont per fer una llista a la seva mida). Junts per Catalunya creixeria dels aproximadament 15 diputats que les enquestes anteriors donaven al Partit Demòcrata i s'enfilaria fins als 24 amb 726.000 vots. Eufòria pel context de què venien, però tot i això els pitjors resultats de la història per als convergents.

La suma d'ERC i el PDECat es quedaria lluny de la majoria absoluta –que CDC i ERC sempre havien assolit fins al 2012– i se situaria entre els 59 i els 61 diputats. Per revalidar la majoria absoluta de la legislatura passada haurien de recórrer a la CUP, que patiria un lleuger retrocés fins als 244.000 vots i 7-8 diputats (en tenia 10 fins ara). En el millor dels casos, segons l'enquesta de l''Abc', doncs, l'independentisme aconseguiria una majoria absoluta raspada i perdria suports respecte al 2015.

L'unionisme es mobilitza

Per què l'independentisme podria perdre la majoria absoluta al Parlament? No seria per la pèrdua de suports. El 27-S es va batre el rècord de participació amb un 75% gràcies, entre altres coses, a la mobilització massiva dels partidaris d'un estat propi. Dos anys després, l'enquesta de l''Abc' pronostica que l'independentisme sumarà aproximadament els mateixos vots que aleshores: gairebé 2 milions sumant les tres candidatures. ¿La llei D'Hondt els perjudicarà per anar separats? Seria una conclusió precipitada i més veient com l'enquesta apunta que el 21 de desembre la participació creixeria fins al 82%.

La mobilització de l'unionisme es tornarà, doncs, també massiva el 21-D. Els efectes, segons el sondeig, són que Cs es consolidaria en la segona posició, a poca distància d'ERC. La candidatura que encapçala Inés Arrimadas obtindria 970.000 vots, 200.000 més que fa dos anys, i obtindria entre 29 i 30 diputats. També creixeria el PSC, fins als 657.000 vots i els 19 diputats, i en canvi el PP baixaria fins als 9-10 diputats i 339.000 vots. En el millor escenari, l'unionisme aconseguiria 59 diputats. I pel que fa al nombre de vots, quedaria lleugerament per sota de l'independentisme: 1.974.000 de la suma entre ERC-PDECat-CUP contra 1.966.000 de la suma Cs-PSC-PP.

Els comuns podrien ser claus

En general, les enquestes no pronostiquen gaires bons resultats per a Catalunya en Comú, la formació que lidera Xavier Domènech i que té l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a màxim exponent. Els comuns empitjorarien els resultats de CSQP, que ja van ser concebuts com un fracàs dins de l'esquerra alternativa. Amb 330.000 vots només superarien la CUP i se situarien entre els 8-9 diputats.

Ara bé, els comuns podrien arribar a ser decisius per a la formació de govern, ja sigui per permetre que els independentistes tornin a governar, o per apostar per un canvi a l'unionisme, o fins i tot per establir una improbable aliança d'esquerres, que a més d'ERC i la CUP hi hauria d'afegir el PSC.