ERC s'acosta al no definitiu al decret de la nova normalitat de Pedro Sánchez

La distància que la gestió de la pandèmia ha creat entre el PSOE i ERC podria augmentar una mica més aquest dijous. Llavors es votarà el decret del govern espanyol que regularà la nova normalitat després de quasi cent dies d'estat d'alarma. Aquest dilluns Esquerra ha anunciat que, si no canvien molt les coses, hi votarà en contra. "Estem instal·lats en votar que no al decret. Que no comptin amb els nostres vots", ha explicat en roda de premsa la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta. En canvi, el govern espanyol sí que comptarà amb el suport de Cs, que aquest dilluns ha celebrat la incomoditat d'ERC amb el nou paper de la formació d'Inés Arrimadas. "Quina alegria! Això posa sobre la taula com es fa política útil", ha afirmat el portaveu parlamentari de la formació taronja, Edmundo Bal.

Queden tres dies i no es tanquen encara a continuar negociant, però "hi ha molt poc marge per a un canvi de posició", ha asseverat Vilalta. Malgrat el més que probable no d'ERC al decret, el govern espanyol té molt encarrilat que el decret prosperarà amb els suports que ja té lligats, entre d'altres del PNB i Ciutadans. La votació de dijous serà per tant una fotografia del que ha passat al Congrés durant l'estat d'alarma: el PSOE i Podem han canviat ERC per Cs com a soci prioritari a la legislatura.

Els republicans estan en desacord tant amb la forma com amb el fons del decret. Pel que fa a la forma, asseguren que ni el PSOE ni Podem, els dos partits del govern espanyol, han volgut negociar seriosament el contingut del decret. Pel que fa al fons, ERC considera que en la redacció final no hi ha cap garantia que el govern espanyol no tornarà a recentralitzar les competències de les comunitats autònomes si més endavant hi ha un rebrot del virus. De fet, en casos "d'extraordinària gravetat" l'executiu estatal es reserva la possibilitat de fer tot allò que calgui, "d'acord amb les seves competències i en coordinació amb les comunitats autònomes". Esquerra tampoc hi veu "beneficis clars" per a la ciutadania, tot i que Vilalta no n'ha posat exemples concrets.

La pròxima negociació

Quan el decret de la nova normalitat entri en vigor, la carpeta següent que haurà d'obrir el govern espanyol és la negociació del pressupostos generals de l'Estat del 2021. De nou, li caldrà buscar socis i Cs i ERC tornaran a ser dos partits clau. Per part dels republicans tampoc sembla que aconseguir un eventual acord en aquest àmbit sigui una tasca senzilla. Aquest dilluns Vilalta ha tornat a posar-hi dues condicions: que Sánchez deixi enrere els equilibris i triï entre Cs o ERC com a soci prioritari i que la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat "avanci" i comenci a donar resultats. De la seva banda, el partit taronja reconeix que vol fer propostes i ha qualificat "d'irresponsable" qui vulgui quedar-se al marge d'uns "pressupostos d'emergència nacional".

La Moncloa no només no ha donat senyals de voler escollir entre taronges i republicans, sinó que aspira a estirar tant com pugui aquesta geometria variable, i la taula de diàleg continua allà on era tres mesos enrere: paralitzada. Quins incentius, per tant, podria tenir ERC per donar els seus vots als comptes estatals? Ara mateix cap. Pel que fa a la taula de diàleg, Vilalta ha insistit que cal reunir-la com més aviat millor i ha apostat perquè sigui "al màxim nivell" i que per part de la Generalitat hi tornin a participar el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès. A part d'això, no hi ha cap concreció en l'horitzó més pròxim.

Una "estratègia conjunta"

Amb un futur incert en les relacions amb el PSOE, Esquerra ha tornat a fixar avui la mirada cap a Catalunya. Ha insistit en demanar que l'independentisme recuperi una "estratègia conjunta" per als reptes dels mesos vinents. Una unitat independentista que seria a "dos nivells", primer entre els partits i després sumant-hi les entitats. "Hem d'evitar que cada embat i cada atzucac creï una divisió interna", ha exposat Vilalta. Entre les qüestions que s'haurien d'afrontar en aquesta recerca de la unitat, segons els republicans, hi hauria la definició de "l'escenari electoral", tenint en compte la possible inhabilitació definitiva de Torra per part del Tribunal Suprem.

La primera prova de foc per saber per quin moment passa aquesta unitat independentista es viurà també dijous al Congrés, quan es votarà el suplicatori de la líder de JxCat a la cambra, Laura Borràs. Vilalta ha explicat que el seu partit, JxCat i la CUP continuen mantenint "converses" per votar en el mateix sentit, però ara per ara no hi ha acord. Aquestes negociacions són, de fet, una mostra més de com costa arribar a pactes entre les forces independentistes. JxCat és partidari del no i ERC i la CUP fins ara no ho han vist clar. Sigui com sigui, el suplicatori tirarà endavant amb els vots dels cinc partits estatals i el Congrés retirarà la immunitat a Borràs perquè sigui jutjada pel Suprem per les presumptes irregularitats comptables quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).