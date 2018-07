ERC emplaça la resta de partits independentistes a elaborar un full de ruta per materialitzar la República

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha emplaçat la resta de forces independentistes a elaborar un full de ruta per concretar la manera de materialitzar la República Catalana. "Ara toca seure junts i traçar una estratègia conjunta per escrit amb la resta de forces independentistes un cop nosaltres ja la vam definir a la nostra conferència nacional i altres espais s'han reordenat", ha explicat Vilalta en al·lusió a l'assemblea del PDECat del cap de setmana. Sense fixar terminis, la dirigent republicana ha instat a consensuar un full de ruta que "arribi com més aviat millor" per aconseguir la independència de Catalunya respectant, això sí, la pluralitat de cada espai polític.

"La principal força de l'independentisme és la seva pluralitat i saber entendre'ns per materialitzar la República Catalana", ha afegit Vilalta, que ha advocat per l'entesa i la coordinació. En aquest sentit, Vilalta ha reiterat el rebuig a sumar-se a la Crida Nacional per la República i ha optat per treballar per la "unitat d'acció i la cohesió", a més d'emplaçar la resta d'actors a sumar nous independentistes des d'altres vessants ideològics. "Després de fer fora el 155 i recuperar les institucions, ens hem de posar a treballar per assolir acords, sense posar terminis, per continuar avançant", ha ressaltat. Vilalta no ha concretat com es traçarà aquest full de ruta, però sí que ha reconegut que aquests últims mesos la prioritat ha sigut formar Govern. "Necessitem ser més i més forts", ha insistit en la línia de la direcció republicana d'eixamplar la base social.

"S'han fet reunions per superar les discrepàncies del ple de la setmana passada i no ens agrada ni podem tolerar mentides, però sabem que tots tenim un objectiu comú i cal que sumem i ens coordinem perquè no es tornin a repetir situacions com aquelles", ha subratllat Vilalta, que ha assenyalat que "hi ha, hi ha hagut i hi haurà espais de coordinació" a la cambra catalana. Sobre la suspensió dels sis diputats que va obrir la caixa dels trons amb JxCat, la portaveu republicana ha assenyalat: "N'hem parlat i en continuarem parlant, i quan sigui el moment trobarem la resposta adequada per defensar els drets dels diputats i assegurar la majoria independentista".

Vilalta s'ha negat a valorar la proposta del PDECat de fer efectiva la República "el més aviat possible" i no de "manera immediata". "No entrem a valorar el que fan els altres partits, però apel·lem a tot el moviment a culminar la independència per donar resposta als problemes de la ciutadania i garantir les llibertats", s'ha limitat a dir.

La portaveu ha lamentat que faci quatre mesos de l'exili de la secretària general republicana, Marta Rovira, i de l'empresonament d'alguns dels líders independentistes: "No volem normalitzar aquesta situació i la denunciarem cada dia per exigir-ne la llibertat i el retorn", ha remarcat. Pel que fa al conductor que ahir va envestir les creus grogues que hi havia a la plaça Major de Vic, la dirigent independentista ha denunciat el nou atac espanyolista. "La violència sempre ve de la mateixa banda i la passivitat de l'estat espanyol ha donat ales al feixisme i no ho podem tolerar, aquestes actituds són inacceptables perquè mentre els uns volen construir els altres volen destruir, i l'espai públic ha de garantir la llibertat d'expressió", ha sentenciat.