Les bases del PDECat rebutgen fer la república "immediatament" i aposten fer-ho "al més aviat possible"

Última jornada de l'assemblea del PDECat. Després de la renúncia de la coordinadora general, Marta Pascal, aquest diumenge els associats del partit culminaran el congrés amb l'aprovació del rumb polític i d'una nova executiva que conduirà a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont. Segons expliquen fonts del PDECat, el sector crític –que ahir va guanyar el pols a Pascal– ha perdut algunes votacions a l'assemblea, com és el cas dels canvis al règim d'incompatibilitats –defensava eliminar-ne la majoria– i la idea de fer efectiva la república de "manera immediata" –on la direcció de Pascal defensava que fos "al més aviat possible"–.

L'esmena que incorporava tirar endavant la república "de manera immediata" no s'ha incorporat finalment a la ponència política. El resultat ha estat ajustat i un total de 415 associats han votat en contra d'incorporar-la, mentre que 406 s'han mostrat partidaris que s'afegís i 60 han emès un vot en blanc. En total, el conjunt de la ponència política s'ha aprovat per un 99% de vots favorables.

Aquesta és una de les votacions que han perdut els crítics a l'assemblea. Ahir, en la ponència política, aquest sector va aconseguir aprovar que s'havia de fer efectiva la república "de manera immediata", però la direcció va demanar que es traslladés el debat al plenari i es confrontés aquesta idea amb fer-la "al més aviat possible". Aquest diumenge ha guanyat la direcció de Pascal i les bases han optat perquè a la ponència política hi consti que la república s'ha de fer "al més aviat possible".

A diferència del que estava previst al començament d'aquest congrés, l'expresident Carles Puigdemont sí que farà una intervenció des d'Alemanya i hi haurà el cap de l'executiu, Quim Torra, com a convidat. Una presència que no estava garantida divendres, quan no estava clar qui seguiria al capdavant del PDECat. En l'acte de cloenda també hi haurà l'exprimer ministre d'Escòcia Alex Salmond i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

Les bases rebutgen relaxar les incompatibilitats i deixen Calvet i Buch fora de la direcció

Un dels debats intensos d'ahir a la nit a la ponència d'organització va ser el de les incompatibilitats. En el congrés del 2016 es va establir (per impuls de la JNC) que no es poguessin acumular més de dos càrrecs i que si eren d'alt rang –institucionals– fossin incompatibles amb la possibilitat de ser membres de la direcció. Això va afectar, entre d'altres, Elsa Artadi, Albert Batet, Lluís Guinó i Montserrat Candini, que van haver d'abandonar la direcció de Pascal el 2017.

En aquesta assemblea les incompatibilitats s'han flexibilitzat, però no del tot, i això afecta directament aspirants a ser a la nova direcció, com els consellers Damià Calvet i Miquel Buch, que finalment no seran a cap de les dues llistes que s'han presentat per liderar el partit. L'assemblea ha decidit mantenir les incompatibilitats amb els càrrecs institucionals. Ahir a la ponència organitzativa es va ampliar l'acumulació de càrrecs a tres, però va quedar viva una esmena que s'ha votat a l'assemblea plenària. En el debat d'ahir hi va haver un enfrontament "dur", segons fonts presents, entre el conseller Calvet i els membres de la JNC artífexs de la mesura el 2016.

Malgrat els nombrosos missatges d'aquest matí perquè les bases eliminessin les incompatibilitats, els crítics han perdut la votació i els associats han decidit mantenir-les per als càrrecs institucionals. L'esmena ha sigut rebutjada per 473 vots davant dels 286 associats que s'han pronunciat a favor que s'esborrés.

Segons diverses fonts del partit, els càrrecs institucionals, però, podrien ser membres de la direcció si demanen l'excepcionalitat al consell nacional.

Els exconsellers com a membres de la comissió per sumar el PDECat a la Crida

La ponència d'organització inclou la creació d'una comissió delegada que haurà d'elaborar una proposta per fer encaixar el PDECat a la Crida de Puigdemont –els militants s'hi adheriran individualment–. L'assemblea escollirà els quatre exconsellers presos i a l'exili –Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig– perquè dibuixin una fórmula que se sotmetrà a votació de l'assemblea. També en formaran part com a membres nats la presidència i la vicepresidència del partit.

La composició d'aquesta comissió va generar tensió ahir a la matinada entre els membres de l'anomenat sector crític de la nova direcció i els que fins ara han format part de l'executiva de Pascal. Segons fonts de partit, ahir a la ponència d'organització van mantenir la discussió Miquel Buch i David Bonvehí. Mentre que el primer demanava que només en fossin membres els exconselleres, el segon apostava perquè en formessin part fins a 16 membres per incloure l'equilibri territorial. La nova direcció va votar dividida a la ponència i finalment va guanyar l'opció de Buch.

Aquest no és un debat merament formal, ja que de fons hi ha la clau de volta del pròxim pols. Els membres d'aquesta comissió decidiran la proposta –que se sotmetrà a votació dels associats– sobre com ha de ser l'encaix del PDECat a la Crida. Hi ha qui vol diluir el partit i d'altres defensen que sigui una federació.

La unilateralitat al preàmbul dels estatuts

Una de les qüestions que la direcció va voler retirar dels estatuts és la referència a la unilateralitat, com a via d'arribar a la independència, del preàmbul.

Els associats, però, han esmenat la proposta i han guanyat la votació al plenari perquè es torni a introduir. Les bases han votat majoritàriament a favor que es mantingui aquesta paraula en el text: 363 vots a favor i 3 en contra.

No obstant això, el registre de partits eliminarà la referència –com ja va fer el 2016– quan se li comuniqui el contingut dels nous estatuts.