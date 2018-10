ERC insisteix en trobar "punts d'unió" amb la CUP i li replica que no vol un Consell de la República "només simbòlic"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació insistirà a buscar "punts d'unió" amb la CUP per avançar cap a una "estratègia conjunta" del moviment independentista. De fet, en roda de premsa a la seu del partit, Vilalta ha reivindicat l'objectiu comú de les forces independentistes malgrat les "discrepàncies". Especialment les últimes hores, després del 'no' de la CUP al Fòrum Cívic i al Consell de la República, que aquest dilluns està sobre la taula a la reunió de Waterloo (Bèlgica). Els republicans entenen el Consell "com una eina que ha de tenir un paper clau". "No és només una eina simbòlica, no volem que sigui una eina només simbòlica; hem de fer que sigui una eina important, útil" sobretot en la internacionalització, ha replicat Vilalta als anticapitalistes.

En aquest sentit Vilalta ha lamentat –"ens dol", ha dit– que la CUP abandoni "el vaixell de la majoria independentista" desmarcant-se d'aquestes dues vies i després d'un consell polític que va marcar moltes distàncies amb el Govern. Una majoria que, de fet, es va perdre fa uns dies al Parlament per les desavinences entre ERC i JxCAT sobre la manera d'abordar la suspensió dels diputats afectats per la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. "Treballarem per reconstruir-la, per tenir-la efectiva; perquè hi sigui", ha insistit responent a la premsa.

També treballaran per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat, malgrat que la CUP ja hi hagi tancat la porta en ferm. I ho faran perquè al seu entendre "la legislatura no està esgotada", ha afegit Vilalta en resposta a les últimes paraules de dirigents cupaires que l'havien qualificat de "tocada de mort". De fet, els republicans consideren que no seria "bo" avançar les eleccions "sense haver esgotat" totes les vies que veuen obertes sobre la taula. "Tenim molta feina abans d'anar a eleccions", ha dit Vilalta.

Aquest dissabte la CUP va decidir treballar per "no consolidar" l'executiu de Quim Torra i va advertir que la seva estratègia passaria ara per "treure el focus del Parlament" i col·locar-lo als carrers. L'opció de deixar alguns dies els seus quatre escons buits també està damunt la taula.