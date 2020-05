ERC ja negocia la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma però veu lluny l'acord

Alguna cosa ha començat a canviar respecte a la trencadissa que el PSOE i ERC van escenificar al Congrés la setmana passada, quan els d'Oriol Junqueras van votar no a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Aquest dijous el líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha explicat que el seu partit i el govern espanyol ja estan negociant per aconseguir una abstenció dels republicans en la cinquena pròrroga, que es votarà la setmana que ve. L'acord és lluny, però almenys aquest cop negocien. Un canvi substancial.

En una entrevista amb la Cadena Ser, Rufián ha explicat que hi ha hagut contactes i que això en si mateix ja és un canvi perquè, amb la quarta pròrroga, no n'hi va haver cap més enllà de "trucades desesperades" dels socialistes la nit abans de la votació. Ha assegurat que ell es deixarà "la pell" per arribar a un acord, tot i que ha insistit que el seu partit ara per ara segueix instal·lat en el no. Rufián ha recordat dues de les principals condicions que posa ERC per canviar el seu rebuig actual a la pròrroga: donar poder de decisió a la Generalitat en el desconfinament i noves mesures socials i econòmiques per als treballadors. "Això [el no a l'estat d'alarma] pot arribar a canviar de cara a la setmana que ve. Ens deixarem la pell perquè sigui així. El que demanem és molt senzill", ha resumit.

Fonts de la direcció d'Esquerra confirmen la versió de Rufián. Hi ha contactes i això ja és un salt qualitatiu, però per ara res més. "No hi ha novetats, només que ara sí que ens fan cas i volen parlar amb nosaltres", resumeixen aquestes fonts. I és que la setmana passada el mateix Rufián, des de l'hemicicle, va transmetre al PSOE que el principal problema és que ERC se sentia menystinguda en el tracte que li dispensava l'executiu espanyol, malgrat que els vots dels republicans van ser decisius el gener passat per investir president Pedro Sánchez. "Sense diàleg no hi ha legislatura", li va etzibar a Sánchez.

Debat intern

Aquest dijous Rufián ha admès que no va ser fàcil per al seu partit rebutjar la quarta pròrroga. Quan li han preguntat si va ser un no incòmode, Rufián no ha dubtat: "Sí, per descomptat". També ha reconegut debat intern sobre la qüestió, però ha evitat polemitzar-hi assegurant que és més perquè Esquerra ja és un partit "gran" i, per tant, aglutinador de sensibilitats, que no pas un símptoma de divisió. Encara és prematur saber com acabarà aquesta negociació amb el PSOE, però ahir al Congrés ja es va viure algun canvi de sensacions. ERC va votar a favor d'un decret de justícia del govern espanyol. Així doncs, el desenllaç de la negociació de l'estat d'alarma és incert, però Rufián ha acabat l'entrevista amb la següent reflexió: "El futur de la política és pactar amb el diferent".

L'advertència d'Arrimadas

Si el PSOE va poder prescindir d'ERC en la votació de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma és perquè va aconseguir el suport de Ciutadans. De cara a la cinquena, però, els taronges no ho posaran fàcil. Per començar, aquest dijous la seva líder ha avisat que rebutgen per complet que la pròrroga sigui d'un mes en comptes de 15 dies com fins ara. "Si demanen una pròrroga, espero que sigui per 15 dies”, ha dit. A mesura que s'acosta la votació de la setmana que ve, els partits es van definint. El president del PP, Pablo Casado, ha insistit que els populars votaran que no perquè consideren que el govern espanyol està utilitzant l'estat d'alarma en "frau de llei".

Compromís podria despenjar-se

Al govern espanyol li poden costar cares les paraules de la seva portaveu, María Jesús Montero, que aquest dimecres va restar importància a l'infrafinançament del País Valencià. "No s'inventin problemes que no existeixen", va assenyalar en la sessió de control del Congrés. Aquest dijous el portaveu de Compromís a la cambra baixa, Joan Baldoví, ha anunciat que retirarà el seu suport a l'executiu si no s'obre una negociació en relació amb tres punts: els criteris sobre el repartiment del fons de 16.000 milions, una cogovernança "lleial" amb les comunitats autònomes durant el desconfinament i que no hi hagi duplicitats amb l'ingrés mínim vital. Al seu entendre, l'Estat hauria de transferir els diners a les comunitats autònomes en lloc d'implantar un sistema paral·lel. "Ara mateix el govern no té el suport de Compromís, ho dic categòricament", ha asseverat Baldoví en roda de premsa. Fins ara el seu vot sempre ha estat al costat de l'executiu, tant en la investidura de Sánchez com en les diferents mesures que ha anat impulsant.

El PSOE tampoc té garantit el vot del PNB, un soci habitual, però els nacionalistes bascos no són tan bel·ligerants com Compromís. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha explicat que reclamen "algun retoc" respecte a la quarta pròrroga per intentar implementar la desescalada "d'una altra manera". A sis dies per la votació, Sánchez té per ara molts fronts oberts on negociar, però pocs vots garantits.