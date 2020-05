ERC manté la porta oberta a arribar a acords amb Sánchez però posa noves condicions

La negociació fallida de la quarta i la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma ha tensat al màxim les relacions entre el PSOE i ERC, però no les ha arribat a trencar del tot. Tant és així que els d'Oriol Junqueras aquest dilluns no han descartat emprendre noves negociacions amb el govern espanyol, però han afegit noves condicions per futurs pactes.

A quins acords podrien arribar? ERC no vol parlar de negociar la sisena pròrroga de l'estat d'alarma perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encara no ha oficialitzat que la vol demanar. Sí que està clar, però, que el Congrés haurà de votar nous decrets econòmics i socials per fer front al covid-19 i Esquerra no s'ha descartat com a potencial soci. En roda de premsa telemàtica, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha recordat que en les últimes setmanes ja han facilitat l'aprovació d'alguns decrets que s'han sotmès a votació perquè eren "positius" tot i ser "insuficients", i no ha descartat tornar-ho a fer. Això sí, ha garantit que seran "vigilants i exigents".

Si el govern espanyol vol recuperar els republicans com a soci, aquests han enumerat aquest dilluns noves condicions per al seu suport. Proposen poder allargar els ERTO mentre sigui per "causa major"; reclamen mesures complementàries en l'àmbit de protecció de les persones; "codecisió" de la Generalitat i l'Estat amb els fons europeus que arribaran per combatre la crisi i "donar resposta ja a la regularització de les persones sense papers". A tot això, hi han sumat una altra condició que no és nova, però en la qual fan èmfasi: preparar els canvis legislatius necessaris perquè, si hi ha rebrots del virus a la tardor, se li pugui fer front sense tornar a activar l'estat d'alarma.

Així, les últimes negociacions han fet augmentar les desconfiances entre PSOE i ERC, però ni una part ni l'altra s'exclouen com a potencials socis en el futur. Sembla difícil que pugui ser per una sisena pròrroga de l'estat d'alarma, però no per altres vicissituds que la legislatura espanyola plantegi.

L'altre desconfinament

El que segueix en la fase 0 del desconfinament és la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat, que es va reunir per primera vegada el 26 de febrer del 2020 però que no s'ha tornat a convocar des que va esclatar la pandèmia. Esquerra porta setmanes reclamant que es reprengui i el govern espanyol només li ha contestat amb bona paraules, però cap concreció. Aquest dilluns els republicans han insistit que cal "desconfinar el diàleg perquè el conflicte i la repressió segueix vigent". Així, consideren que s'ha de "posar una data" per a la taula "com més aviat millor" i asseguren que la trencadissa per les pròrrogues de l'estat d'alarma no l'han debilitat. "Hem de seguir abonant el diàleg i no serem mai nosaltres qui ens aixecarem de la taula", ha resumit. Per facilitar les coses preveuen fins i tot que les reunions sigui telemàtiques.

Els comuns i el PSC també volen diàleg

A la primera reunió de la taula del diàleg hi va haver representants d'ERC, de JxCat, del PSC i dels comuns –i dels seu referents estatals PSOE i Podem–. Aquest dilluns tots aquests actors han coincidit que cal recuperar la taula, tot i que sense la mateixa intensitat que Esquerra. La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha mostrat convençuda que no hi haurà problema en fer-ho quan passi "la crisi sanitària", però ha evitat posar-hi una data. En la mateixa línia, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha defensat que "no es pot abandonar la perspectiva del diàleg", però ha afegit que posar-hi data correspon a Sánchez i al president de la Generalitat, Quim Torra.

Fins i tot el partit del president català, JxCat, ha parlat de la qüestió. En una entrevista a Ràdio 4, la diputada i una de les protagonistes de la primera reunió de la taula, Elsa Artadi, ha avalat continuar amb el diàleg però ha demanat "més garanties" al govern espanyol. Creu que l'acord entre el govern espanyol i EH Bildu sobre la reforma laboral, que després d'anunciar-se el PSOE va matisar, ha deixat la posició de Sánchez "molt desacreditada".