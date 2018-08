ERC no veu "oportú ni plausible" anticipar les eleccions pel judici de l'1-O

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dijous que no veu ni "oportú" ni "plausible" un avançament electoral a Catalunya coincidint amb el judici de l'1-O. En declaracions a 'RAC1', Vilalta ha argumentat que "fa molt poquet" que Catalunya va poder "recuperar les institucions" d'autogovern. Per aquest motiu, Vilalta assegura: "Ara toca continuar la feina que estem fent, el Govern té molta feina".

Per a Vilalta, els plans dels partits sobiranistes no han de passar per fer coincidir unes eleccions anticipades a Catalunya amb el judici als dirigents independentistes per la causa de l'1-O: "No creiem que sigui un escenari oportú o plausible", ha declarat.

"Falta molt temps perquè es dictin les sentències. El que ens convé és denunciar la farsa de la causa de l'1-O", ha apuntat Vilalta, que ha dit que "res fa preveure que serà un judici just". Vilalta ha subratllat que ERC segueix sent "fidel al mandat de l'1-O", si bé cal ser "conscients" que no l'han pogut portar a terme. Malgrat tot, estan "convençuts que arribarà una nova oportunitat".