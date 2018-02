S'aturen les negociacions per la investidura: JxCat i ERC topen per la figura de la vicepresidència

Negociacions aturades. Aquest és el minut a minut de les converses entre JxCat i ERC, que han intensificat els contactes en les últimes hores per signar un acord que no acaba d'arribar. Tanmateix, altres fonts consultades matisen que les dues formacions s'han donat espai per reflexionar sobre la situació amb les seves pròpies files.

On és el principal escull? Fonts republicanes expliquen que el principal escull a hores d'ara és com casa el pla B de JxCat amb la figura de la vicepresidència, que li tocaria a ERC. Tal com explica avui l'ARA, aquest càrrec és dels republicans, però JxCat només l'accepta si hi situen Junqueras. Tanmateix, fonts de la llista de Puigdemont diuen que "no tenen cap problema" amb els noms i els càrrecs i que ells aposten per la "màxima restitució del Govern". Oficialment, mantenen que el seu candidat a la presidència és Carles Puigdemont i que sobre la taula hi ha un canvi en la llei de presidència per tramitar.

Com que el pla B de la llista del president -davant la complexitat d'investir Puigdemont a distància- passa per Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, fonts de JxCat asseguren que no té lògica que el dia a dia de l'executiu l'acabi portant un dirigent d'ERC si el jutge Pablo Llarena segueix mantenint Sànchez a la presó. "Per alguna cosa hem guanyat les eleccions", afirmen des de JxCat. ERC, per la seva banda, no es compromet que Junqueras continuï com a vicepresident, ja que si continua a la presó, això seria simbòlic.

Si ERC no hi situa Junqueras, fonts coneixedores de les negociacions apunten que JxCat proposa eliminar aquest càrrec i crear un conseller primer, que els pertocaria a ells i que seria Jordi Turull.

Els republicans recelen d'aquest escenari i critiquen que els de JxCat acabin tenint la presidència de Brussel·les, la de la Generalitat i la tercera figura més executiva. En aquest sentit, recorden que ells no intervenen en quins noms proposen per als seus càrrecs a l'executiu.

ERC demana "generositat" i admet "tibantors" en l'últim tram de les negociacions

"Volem fer una crida a la responsabilitat; cal recuperar les institucions i fer un Govern. Cal que siguem tots generosos". Aquest és el posicionament d'ERC després d'hores intenses de negociació amb Junts per Catalunya. En declaracions als mitjans de comunicació, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha admès que en l'últim tram de negociacions hi estan havent "tibantors", però s'ha mostrat "optimista" per arribar a un pacte al més aviat possible.

Sabrià ha demanat urgentment un acord per formar un executiu i acabar amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. "Hem de donar forma a la majoria independentista", ha afirmat.