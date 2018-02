La vicepresidència, últim escull per a la investidura

Els independentistes porten setmanes negociant com desencallar una investidura a la qual cada cop sembla més evident que no optarà Carles Puigdemont, que tindrà un rol des de Brussel·les. El pla B bull des de fa dies i la negociació ha passat a ser una pugna pel repartiment de càrrecs entre Junts per Catalunya i ERC. L’estructura de govern i, en especial, la vicepresidència estan en el centre de la disputa. Especialment perquè el pla B de JxCat passa per l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez. Des de la presó, dependria del Tribunal Suprem per poder ser investit -hauria de participar en el ple de manera presencial- i per poder exercir el càrrec. Si el magistrat Pablo Llarena permet la seva investidura però el torna a enviar ja com a president a Soto del Real, el número 2 del Govern portaria el dia a dia de l’executiu. I la passada legislatura, el vicepresident l’escollia ERC.

La llei de la presidència estableix que en cas d’“impediment” del president el suplirà el vicepresident o el conseller primer. JxCat és partidari de mantenir aquesta figura sempre que l’ocupi Oriol Junqueras -que també està empresonat i tampoc podria exercir-. Fonts pròximes a les negociacions expliquen a l’ARA, però, que és molt improbable que Junqueras acceptés ser vicepresident des de la presó. ERC no vol renunciar a la vicepresidència, però a JxCat no estan disposats a cedir la gestió del dia a dia als republicans. “La direcció política diària del Govern li correspon a JxCat”, afirmen fonts de la llista, que recorden que en alguna cosa s’ha de notar que ells han guanyat les eleccions.

“Hem de teixir una estratègia conjunta”, reclama un dels consultats, que creu que la investidura de Sànchez pot ser una palanca perquè surti de la presó preventiva. Altres fonts, en canvi, consideren que Llarena ni tan sols permetrà que Sànchez sigui investit, cosa que forçarà que s’activi el pla C: Jordi Turull. Si Turull és el president, JxCat no tindria problemes perquè un representant d’Esquerra ocupés la vicepresidència.

La figura d’un conseller primer

En les negociacions, ERC s’ha mostrat partidària de traspassar algunes de les competències de la vicepresidència a la conselleria de Presidència, que ocuparia en un primer moment Turull -amb Sànchez de president-. “Protocol·làriament el vicepresident seguiria per davant”, assenyalen aquestes fonts. I això tampoc convenç JxCat, que hauria plantejat suprimir la vicepresidència i crear la figura del conseller primer, que ocuparien ells. Els republicans estarien disposats a cedir si assumissin les funcions de la conselleria de Presidència: entre d’altres, la direcció política de la CCMA i la figura del portaveu del Govern. La resta de l’executiu es repartiria al 50% entre els dos partits. Una de les opcions és que ERC sumi un departament als sis que té actualment -Justícia, Sanitat, Agricultura, Afers Socials, Exteriors i Economia- i que JxCat es quedi amb sis i el president (estarien disposats a cedir Interior).

L’altre paquet de negociació és el paper de Puigdemont des de Brussel·les -fins a quin punt podrà condicionar el president a Barcelona- i com es consagra al Parlament la seva “legitimitat”. Els negociadors treballen en un acte a Brussel·les i en una proposta de resolució a la cambra catalana que reconegui l’executiu de Puigdemont i rebutgi el 155. Divendres es reunirà la junta de portaveus i el ple es podria convocar per a la setmana que ve.

Junqueras, per escrit

a la BBC: “Hi haurà un acord aviat”

Oriol Junqueras està segur que “hi haurà un acord aviat” per formar govern. Ho explica el vicepresident des de la presó d’Estremera en una entrevista per escrit a la BBC. “És una necessitat”, afegeix, insistint en la prioritat de formar un executiu. En les seves respostes explica que l’independentisme va més enllà del lideratge de Puigdemont, i destaca la fortalesa del moviment perquè és la suma “de partits i molts actors de la societat”. En l’entrevista, el vicepresident es mostra molt crític amb l’estat espanyol: “Ser a la presó és dur. I ser a la presó sense estar condemnat, sent un diputat electe que sempre s’ha expressat democràticament i pacíficament, és sorprenent i una cosa que no hauria de passar a la Unió Europea”.