ERC no posarà "línies vermelles" a la investidura de Pedro Sánchez però tampoc li oferirà "un xec en blanc"

Si Pedro Sánchez necessita ERC per ser investit després del 28 d'abril, no tindrà "línies vermelles" sobre la taula de negociació. Ho ha explicat aquest dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha insistit diverses vegades que tampoc hi haurà "xecs en blanc". Les condicions d'inici d'Esquerra seran –com ho van ser en la negociació dels pressupostos– el referèndum i la fi de la repressió contra l'independentisme i Vilalta ha insistit que de la força que obtinguin en les eleccions en dependrà la capacitat d'influir en el PSOE.

"Com més forta sigui ERC, més opcions de trobar una solució democràtica", ha destacat Vilalta en roda de premsa a la seu del partit. Esquerra no va demanar res a canvi en la moció de censura a Mariano Rajoy perquè Sánchez fos president. En la negociació dels pressupostos, però, els republicans van ser els primers en presentar una moció de censura en veure que les negociacions no avançaven.

Ara les condicions continuen sent les mateixes, però no es convertiran en una "línia vermella" per a la investidura, tot i que Vilalta també ha advertit que no podran donar suport a un govern del PSOE si es neguen a abordar aquestes qüestions. És una posició similar a la que ha defensat fins ara JxCat. En el cas de la formació que lideren Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, han remarcat que la condició mínima per poder plantejar-se la investidura serà que s'accepti un diàleg amb les forces independentistes. En una entrevista recent a la Cadena SER, el president de la Generalitat, Quim Torra, afegia que una taula de diàleg i un relator són les dues principals exigències que l'independentisme hauria de posar sobre la taula.

Referèndum de resposta binària

Podem és l'únic partit d'àmbit estatal que defensa el referèndum d'autodeterminació i el seu líder, Pablo Iglesias, ja ha explicat que serà una de les propostes que inclouran en el programa electoral. "Està molt bé que surtin veus a favor d'un referèndum, però cal que també ho defensin quan tinguin responsabilitats de govern", ha indicat Vilalta.

A ERC, però, no li agrada la proposta d'un multireferèndum en què, a més de la independència, també es pugui preguntar, per exemple, per una tercera via d'encaix a l'Estat. "Els referèndums tenen preguntes clares i respostes binàries", ha apuntat Vilalta.