El Suprem cita Borràs el 22 de juliol després que el Congrés li retirés la immunitat

El Tribunal Suprem ha citat la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, el dimecres 22 de juliol a les 11 del matí perquè declari en la causa que l'investiga per presumptes irregularitats comptables durant la seva època com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El magistrat de la sala segona Eduardo Porras mou peça després que el Congrés decidís fa just una setmana retirar-li la immunitat com a diputada. L'independentisme va afrontar dividit la votació a la cambra baixa: mentre que JxCat va votar no i va denunciar un "atropellament" dels drets de Borràs, tant ERC com la CUP van optar per no participar en la votació.

És el segon cop que el Suprem cita Borràs. Al febrer Porras va convocar-la a una declaració voluntària, ja que mantenia la immunitat parlamentària. La portaveu de Junts, però, va declinar presentar-s'hi. "Fer-ho implicaria validar totes les irregularitats que fa més d'un any que estic denunciant", va assenyalar llavors. La citació d'ara ja és en qualitat d'investigada per la presumpta adjudicació irregular de contractes i, per tant, està obligada a comparèixer.

La Sindicatura de Comptes va certificar a principis de maig que durant el període 2016-2018 la Institució de les Lletres Catalanes que dirigia Borràs va fraccionar contractes. De fet, el Suprem investiga la diputada catalana per determinar si durant la seva etapa al capdavant de la institució, fins al gener del 2018 –quan va fer el salt a la política–, va adjudicar de manera irregular divuit contractes a Isaías Herrero, fet que presumptament podrien ser constitutius dels delictes de prevaricació i malversació de fons públics.

Borràs sempre ha negat que fraccionés aquests contractes i ha defensat una vegada i una altra que és "innocent". Junts per Catalunya assegura que es tracta d'un nou cas de "repressió" contra l'independentisme.