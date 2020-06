El Congrés aprova el suplicatori i Borràs serà investigada pel Tribunal Suprem

La decisió ja és oficial. La líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, serà investigada pel Tribunal Suprem (TS) per les presumptes irregularitats comptables de la seva època com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Congrés, en un ple a portada tancada i amb votació secreta, ha decidit aquest dijous aprovar el suplicatori que serveix per retirar-li la immunitat i que, per tant, permetrà que sigui investigada per l'alt tribunal espanyol. El suplicatori ha rebut 293 vots a favor, 14 en contra -Jxcat i el PNB- i 5 abstencions. La votació també ha servit per constatar una vegada més la divisió dels partits independentistes. JxCat ha votat en contra del suplicatori mentre que ERC i la CUP han decidit no participar en la votació.

Com passa amb els suplicatoris, el debat i la votació al ple no ha sigut públic, però Borràs ha comparegut davant dels mitjans quan ha acabat. Ha insistit en la seva innocència assegurant que es tracta d'un nou cas de "repressió" contra l'independentisme. "S'atropellen els meus drets i es fa a consciència", ha lamentat. Per ella, els diputats que han votat a favor del suplicatori han dedicit avantposar "la unitat d'Espanya" a la "democràcia". "Aixecaran la meva immunitat però no podran tombar la meva dignitat", ha conclòs. La diputada independentista ha rebut el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha criticat que " cap independentista no tindrà mai un judici just a Espanya".

L'independentisme afronta dividit el suplicatori de Borràs

La votació ha sigut un tràmit perquè ja feia dies que els grans partits espanyols havien anunciat que hi votarien a favor i era evident que el suplicatori prosperaria. Per tant, el punt de tensió des de l'òptica catalana no requeia tant sobre el resultat del recompte, sinó sobre què farien els partits independentistes, que portaven setmanes de converses per buscar una posició comuna. No hi hagut acord. Els tres partits han evitat una guerra oberta, però no s'han estalviat alguns dards.

Borràs ha enviat un "agraïment infinit" als grups que, com JxCat, havien decidit votar que no -el PNB i cap altre- i entre els que no estaven ni ERC ni la CUP. Tot i això, la líder de JxCat al Congrés ha evitat polemitzar en públic amb els republicans i els cupaires i ha dit sentir "tot el respecte" pel que havien decidit fer. El cap de files d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha lamentat els "atacs" que des de certs sectors de l'independentisme està rebent el seu partit per haver decidit no participar en la votació en lloc de votar que no. "Culpar ERC del que passa no és només un insult a ERC sinó a la intel·ligència col·lectiva", ha dit, recordant que el suplicatori hagués prosperat votés el que votés Esquerra.

L'origen de les diferències

El conflicte entre forces independentistes s'ha anat teixint amb el pas dels dies per les diferents aproximacions que fan del cas que afecta Borràs. Per JxCat es tracta d'una nova "persecució política" contra l'independentisme. En canvi, ERC i la CUP consideren que la qüestió genera "ombres" sobre la gestió de Borràs i té més a veure amb un presumpte cas de corrupció que amb qualsevol altra qüestió. Així, republicans i cupaires rebutgen que el Suprem s'encarregui del cas, però consideren que d'alguna manera s'hi hauria de posar llum.

A més, la situació s'ha complicat per com s'ha produït la negociació. Tal com va avançar l'ARA, fa dues setmanes JxCat va oferir a ERC i la CUP que la sortida de consens fos no votar. Llavors republicans i cupaires van dir que s'ho pensarien i finalment és el que han decidit fer. Uns dies després, però, JxCat va retirar la proposta després de que la CUP defensés en públic que el millor que podia fer Borràs era dimitir com a diputada. Resultat: de nou, divisió. L'opció de no votar no només ha estat cosa d'ERC i la CUP. També és la que han triat fer EH Bildu i el BNG.

Rufián ha insistit aquest dijous que l'opció de no votar era "una proposta de JxCat" de fa "vint dies" i ha lamentat que el grup de Borràs hagi acabat canviant d'opinió. La CUP ha optat per un perfil baix i ha explicat la seva posició en un comunicat. Ha defensat haver decidit -com ERC- no participar en la votació, però ha insistit en què la millor opció era quw Borràs hagués deixat l'escó de diputada. Això li hauria evitat ser jutjada pel Suprem, ja que el cas hauria passat a la justícia ordinària. "L'opció més garant per als drets de la persona investigada i alhora digna i solidària amb el conjunt de l'independentisme seria que la diputada Laura Borràs abandonés el seu escó", han exposat els cupaires.

Però això ara mateix ja és un debat estèril perquè Borràs ja ha dit per activa i per passiva que no ho pensa fer perquè seria tant com acceptar que la "repressió" de l'estat funciona. La líder de JxCat també ha volgut deixar clar que a partir d'avui no pensa parlar més del tema. Considera que ja ha donat "tots els detalls" que calien i que ara que es confirma que el Suprem la investigarà es concentrarà en preparar la seva defensa.