Felip VI alerta el Congrés: "Espanya no pot ser la d'uns contra altres"

"Espanya no pot ser la d'uns contra altres; Espanya ha de ser de tots i per a tots. Així ho ha volgut la societat espanyola des de fa més de 40 anys. Així ho continua volent i, sobretot, així ho mereix". Fent una crida al diàleg i a la negociació per arribar a acords, però sempre dins de la Constitució, Felip VI s'ha dirigit aquest dilluns a l'hemicicle del Congrés en l'acte solemne a les Corts d'inici de la XIV legislatura amb un discurs molt mesurat. El monarca ha enviat un clar avís tant a l'independentisme –que l'ha plantat durant la cerimònia– com a l'extrema dreta de Vox. De la mateixa manera que en el discurs de Nadal, quan Pedro Sánchez ja havia anunciat el govern de coalició amb Unides Podem i mirava Esquerra per governar, ha assenyalat que aquesta ha de ser la legislatura del "diàleg", però ha recordat que ell és un "rei constitucional".

Felip VI s'ha centrat en els possibles "acords" d'una legislatura molt polaritzada i sense una majoria clara, i ha fet una crida als partits a recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions. "L'essència del parlamentarisme és l'acord", ha subratllat, i ha considerat un "triomf" que els ciutadans s'hagin expressat a les urnes en dues votacions seguides "amb un alt grau mitjà de participació". "Ha arribat l'hora de la paraula, l'argument i la raó, des del respecte recíproc, per al millor servei als espanyols", ha afegit, i ha demanat recuperar la confiança en la ciutadania.

Felip VI s'ha acomiadat, com sempre fa a la cambra baixa –a diferència del seu pare–, en castellà, català, basc i gallec. L'acte solemne ha acabat amb crits de visques al rei, a Espanya i a la Constitució provinents de la bancada de la dreta, als quals no s'han sumat ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El monarca ha parlat davant de l'hemicicle més republicà de la democràcia. A la quarta fila, darrere del govern espanyol, els diputats d'Unides Podem han deixat uns escons buits per recordar el gairebé mig centenar de diputats i senadors de formacions independentistes que han plantat el monarca. Representants d'ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, la CUP i el BNG han llegit un manifest conjunt una hora abans que arribés Felip VI a les Corts titulat No tenim rei. "La monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya, no ens representen", ha dit el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián.

Davant de la resposta de l'independentisme, el rei ha defensat la seva legitimitat. Ha insistit que la solemne sessió d'inici de la legislatura suposa "la trobada entre els representants del poble espanyol i el cap d'estat, que, d'acord amb la nostra Constitució, és el símbol de la seva unitat i permanència".

A diferència d'anteriors cites, però, els nous ministres d'Unides Podem al govern de coalició han decidit aplaudir el rei en la seva arribada a l'hemicicle, com també al final del seu discurs. Això sí, tímidament. El líder del Partit Comunista i nou ministre de Consum, Alberto Garzón, ho feia poc convençut, i també amb poc entusiasme aplaudia el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que ha rebut amb un ampli somriure i mirades de complicitat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Batet defensa el paper de la monarquia

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha estat la primera a parlar després del so de l'himne espanyol. Batet ha defensat el paper de la monarquia i, en un discurs ple d'al·lusions velades a l'extrema dreta de Vox, així com al conflicte català i la necessitat de defensar el diàleg amb la Generalitat, ha defensat que "la democràcia no és ni pot ser exclusió". Batet ha acabat el discurs amb un "Visca la Constitució i visca el rei", enmig d'un bany d'aplaudiments. Diferents diputats d'Unides Podem s'han negat a aplaudir, i tampoc ho han fet els diputats de Vox ni els del PNB.

Igual que el rei, Batet també ha defensat la Constitució, però recordant que la carta magna va néixer "mirant al futur", i ha reclamat "mantenir aquesta mirada, abordar els seus objectius pendents i enriquir-la amb nous consensos". Segons Batet, aquest és "el millor homenatge que podem fer-li".