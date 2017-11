Elsa Artadi dirigirà la campanya de Junts per Catalunya

Carles Puigdemont ja té cap de campanya: la directora de Coordinació Interdepartamental del Govern, Elsa Artadi, dirigirà l'estratègia electoral de Junts per Catalunya. Artadi, que es va donar de baixa del PDECat just abans de formar part de la llista de Puigdemont, on va de 10, liderarà un equip format principalment per persones de la màxima confiança del president, que trasllada així a l'estratègia electoral la preponderància que ha tingut també en l'elaboració de les llistes.

D'aquesta manera, Artadi serà la cap d'una campanya que tindrà com a portaveu l'exdirector de RAC1 i el vuitè de la llista de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Al costat d'Artadi hi haurà una direcció adjunta formada pel cap de gabinet de Puigdemont, Josep Rius; el secretari de comunicació del Govern, Jaume Clotet, i l'alcalde de Valls, Albert Batet, ja diputat al Parlament i persona de confiança de Puigdemont.

L'equip de campanya també comptarà amb un responsable d'imatge -que serà Ramon Maria Piqué-, mentre que la comunicació la portaran el mateix Jaume Clotet i el director de comunicació del PDECat, Toni Aira. L'operatiu tècnic d'enllaç entre el PDECat i l'equip de campanya serà l'excoordinador de règim intern de CDC Francesc Sànchez.