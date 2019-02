"Em dic Jenn Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista. No ho explico com a víctima, sinó com a supervivent"

La diputada d’ERC Jenn Díaz ha intervingut en una moció de JxCat a l'hemicicle per parlar sobre violència masclista. Ho ha fet a partir dels textos de diferents testimonis de víctimes de violència masclista i la seva pròpia experiència com a dona maltractada. "Em dic Jenn Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista, física i psicològica", ha dit commocionada. "No ho explico com a víctima, sinó com a supervivent", ha apuntat entre llàgrimes la diputada d'ERC, que, després del seu discurs, ha rebut el suport de la majoria dels diputats.

Seguint l’exemple del moviment #Cuéntalo (que va moure milers de dones a explicar els seus testimonis a través d'aquest 'hashtag'), Díaz ha volgut fer públic el seu testimoni i utilitzar-lo com a “arma contra el masclisme". "Tenim una arma: el testimoni, una arma que ens fa més fortes", ha dit a l'hemicicle abans de narrar el seu propi testimoni. "Les dones estem cansades, enfadades, fartes", ha dit de manera contundent.

“Per trencar el silenci”, deia la diputada. I així ho ha fet. Gran part de la sala s’ha alçat per mostrar el seu afecte per la diputada, tret d'alguns parlamentaris de Ciutadans, com els diputats Carlos Carrizosa i Lorena Roldán. Noemí de la Calle és l'única diputada d'aquest grup que s’ha aixecat del seu escó. La diputada de JxCat que l’ha succeït en les intervencions, Aurora Madaula, ha començat el seu discurs donant tot el seu suport a Díaz. També ho ha fet la portaveu del Govern, Elsa Artadi, a través d’un tuit.