Endavant Andalusia no "blanquejarà el pacte vergonyant" de Cs, PP i Vox per un lloc a la Mesa del Parlament

El coordinador general d'IU a Andalusia, Antonio Maíllo, ha assegurat aquest dijous que Endavant Andalusia votarà a les seves pròpies candidatures per a la conformació de la Mesa en la sessió constitutiva del Parlament andalús de la XI legislatura perquè rebutja l'intent de Ciutadans (Cs) de "blanquejar el seu pacte vergonyant" amb PP i Vox i ha apuntat que el PSOE-A podria cedir-li vots perquè la coalició d'esquerres ocupés un dels seus llocs en l'òrgan de govern de la Cambra "amb veu i vot". En declaracions a la cadena Ser, Maíllo ha explicat que el seu rebuig a l'oferta de Cs per cedir-li un lloc a la Mesa de la cambra no implica que Endavant Andalusia "renunciï" a estar present en aquest òrgan sinó que presentarà el seu propi candidat i defensarà el seu "dret" a formar part de la Mesa que el Reglament de la Cambra reconeix a tots els grups polítics.

El líder andalús d'IU ha defensat la "coherència" d'Endavant Andalusia en rebutjar l'intent de Cs de "blanquejar a costa nostra el seu pacte vergonyant amb l'extrema dreta xenòfoba, homòfoba, autoritària i franquista" plantejant una "jugada" en què pretenia situar-se "en la centralitat igualant" l'oferta de llocs a la Mesa per Vox i Endavant Andalusia. En qualsevol cas, Maíllo ha recordat que la presència d'Endavant Andalusia amb veu i vot a la Mesa no depèn en exclusiva d'una "concessió graciosa" de Cs, que ja ha anunciat que retira la seva oferta, sinó que també la podria "facilitar" el PSOE cedint un dels dos llocs que li corresponen, encara que ha reconegut que els socialistes ja han deixat clar que "volen defensar els seus dos representants".

El coordinador general d'IULV-CA ha volgut deixar que Endavant Andalusia no estarà "a qualsevol preu" a la Mesa amb veu i vot i per això ha actuat amb "coherència anteposant la política a qualsevol tipus de componenda" com la plantejada per Cs pactant un "projecte estratègic de llarg abast amb l'extrema dreta" que, al seu parer, no es limitarà a Andalusia sinó que es repetirà a les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim any.

Endavant Andalusia ja va anunciar a última hora d'aquest dimecres que votarà en la sessió de constitució de la XI Legislatura les seves pròpies candidatures per a la configuració de la Mesa del Parlament i va garantir que els seus 17 diputats actuaran com "oposició i alternativa al bloc reaccionari de PP -Cs-Vox, negant qualsevol possibilitat de pacte amb el mateix ".