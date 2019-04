Enganxada entre els vicepresidents del Parlament pels atacs d'Arrimadas a Torra

Imatge inèdita la que s'ha viscut aquest dimecres a l'hemicicle del Parlament quan els dos vicepresidents de la cambra, Josep Costa (JxCat) i José María Espejo-Saavedra (Cs), s'han enganxat durant la intervenció de la cap de l'oposició, Inés Arrimadas. Costa, que en aquell moment actuava com a president en funcions –Roger Torrent no era a l'hemicicle–, ha tallat el discurs d'Arrimadas quan aquesta s'ha referit a l'expressió "bèsties amb forma humana", que el president del Govern, Quim Torra, havia fet servir en un article abans d'arribar a la Generalitat. Comentaris que Arrimadas ha definit com a "supremacistes i xenòfobs".

"Em sembla que no anem pel bon camí", li ha dit Costa, que ha demanat a Arrimadas que es dirigís amb "respecte" al president del Govern. "Potser està despistat. Jo no estic dient bèstia amb forma humana al senyor Torra, sinó que és ell qui ens ha anomenat així", li ha respost la cap de l'oposició. Costa ha negat que Torra hagi fet servir aquesta expressió per referir-se a Arrimadas i, en tot cas, ha recordat que l'article al qual es referia es va escriure abans que Torra fos investit president: "No ha fet servir mai aquests qualificatius des que és president".

El vicepresident primer ha permès que Arrimadas continués parlant però l'ha tornat a tallar quan la líder de Cs ha insistit amb els articles de Torra. "A vostè no se li ha atribuït mai aquesta expressió, està falsejant la realitat", li ha dit. En aquell moment, el vicepresident segon de la cambra, José María Espejo-Saavedra, ha criticat obertament la decisió de Costa, i aquest l'ha cridat a l'ordre. Tot i tenir el micròfon tancat, els crits d'Espejo han estat captats a través del micròfon de Costa: "Qui el crida a l'ordre soc jo, perquè està actuant de manera arbitrària". Un cop acabat el ple, Costa ha compartit un tuit en què ha assegurat que "el president del Parlament té l'obligació de mantenir l'ordre de les sessions i vetllar per l'observança del Reglament". Cita, com a argument, dos articles del reglament (el 233 i el 239), segons els quals els diputats "han d'evitar causar pertorbacions", així com fer-se "acusacions".

L'oposició critica el paper de Costa com a moderador

"És una vergonya. Ja sé que Torra necessita ajuda, però això és molt descarat", ha insistit Arrimadas, que ha sigut ovacionada pels diputats dempeus del seu partit, que no han deixat d'aplaudir efusivament cada missatge que anava dirigit al vicepresident primer de la cambra.

Un cop ha acabat el discurs d'Arrimadas, ja amb Torrent a l'hemicicle, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula per "protestar pel tracte rebut per la cap de l'oposició". "És intolerable", ha assenyalat. L'han seguit els portaveus dels comuns, Susana Segovia, del PSC, Ferran Pedret, i del PP, Santi Rodríguez, tots en la mateixa línia. "Considerem que hi ha hagut una intromissió excessiva per part de la mesa del Parlament", ha lamentat Segovia. Tant Pedret com Rodríguez han recordat que tots els grups van acordar suprimir "els insults i les desqualificacions" dels debats, però han coincidit que Arrimadas no els havia fet servir i, per tant, han criticat l'actuació de Josep Costa en la moderació del debat.

Torrent els ha recordat a tots que el codi de conducta s'ha d'aplicar i ha explicat que "revisarà" com s'ha aplicat l'acord a l'hemicicle.