Rivera promet una llei per sancionar els ajuntaments que "emparin" els homenatges a terroristes

Els veïns d'Errenteria, feu de l'esquerra abertzale, han rebut aquest diumenge el líder de Ciutadans, Albert Rivera, amb llaços grocs gegants penjats als balcons de la plaça on s'ha celebrat el míting. Rivera, acompanyat dels candidats Maite Pagazaurtundúa, Fernando Savater i Joan Mesquida, ha celebrat el míting mentre centenars de ciutadans del municipi guipuscoà protestaven pacíficament, amb càntics, xiulets, estelades i una cassolada. L'Ertzaintza els ha mantingut allunyats del centre de la plaça per evitar incidents.

Durant l'acte Rivera ha carregat contra els manifestants per no deixar-los expressar-se "amb llibertat" –els càntics i la cassolada no han parat durant l'hora que ha durat el míting– i els ha interpel·lat directament: "S'ha de ser covard per no deixar que algú parli. Euskadi no és vostre. És de tots els espanyols", ha dit el líder de la formació taronja. "Podeu venir amb cassoles perquè vinc de Catalunya i ja hi estic acostumat", els ha dit amb menyspreu.

Albert Rivera ha aprofitat la seva visita a Errenteria per prometre una llei per sancionar els ajuntaments i les persones que emparin els homenatges als terroristes si governa Cs. "Fa un mes es va celebrar aquí un homenatge a un terrorista que va clavar una ganivetada a un funcionari de presons", ha dit Rivera. "Ja n'hi ha prou", ha exclamat enmig d'una sorollosa xiulada.

Hores abans el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, havia fer saber a Ciutadans a través de Twitter que no eren benvinguts a Errenteria, tot i que deixava entreveure que la protesta seria pacífica.

Hola, @CiudadanosCs: no vamos a daros la foto q buscáis; no daremos alas a vuestro falaz discurso victimista. Pero sabed q no sois bienvenidos, ni en #Orereta ni en #EuskalHerria.

Un pueblo digno, sereno, solidario e imaginativo os espera.



— Arkaitz Rodriguez Torres (@arkarodriguez) 14 d'abril de 2019

Rivera li ha contestat, també via Twitter, assegurant que "els covards que insulten i amenacen mai podran amb els valents" que defensen la llibertat. En un altre tuit, el líder de Ciutadans ha penjat un vídeo gravat des de l'interior del seu vehicle mentre sortien del míting on es veuen persones insultant-lo.

Así nos ha recibido en Rentería el odio nacionalista a quienes defendemos la libertad y la democracia. Visto lo visto, volveremos pronto. ¡Ni un solo pueblo de España sin libertad!

¡Vamos!



— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 14 d'abril de 2019

Rivera també ha promès si governa dedicar més mitjans a resoldre els 400 casos d'assassinats d'ETA que no estan resolts. "Farem que es tanquin aquestes ferides", ha assegurat. I ha insistit en la seva promesa electoral de limitar al 3% el llindar mínim perquè els partits obtinguin representació al Congrés. L'objectiu, segons ell mateix ha reconegut, és evitar que els partits nacionalistes puguin aconseguir escons.