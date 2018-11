La imatge d'Espanya com a país autoritari augmenta a Europa arran del Procés

Augmenta a Europa la imatge d'Espanya com a país autoritari. Així es desprèn del baròmetre que ha portat a terme el think tank, Real Instituto Elcano, que destaca que la majoria de ciutadans d'Europa consideren que Espanya ha estat massa autoritari amb Catalunya arran del Procés. Els habitants de Bèlgica (56%), Alemanya (54%), Regne Unit (53%) o Itàlia (50%) són els que més desaproven la seva actitud mentre que els portuguesos, els francesos i els polonesos, en canvi, són els que es mostren més comprensius amb el govern espanyol, tot i que més d'un 40% no l'avalen.

En aquest sentit, un 63% dels alemanys, un 59% dels belgues o un 55% dels italians consideren que l'executiu espanyol ha estat poc dialogant amb els partits independentistes i només França i Portugal presenta uns registres que no arriben al 50%. De fet, la majoria d'enquestats d'arreu d'Europa discrepen que el govern espanyol hagi estat massa tou amb els independentistes. El percentatge més alt de suport a la línia dura no passa del 21% a França o del 20% a Itàlia.

Respecte al possible impacte en la Unió Europea d'una eventual independència de Catalunya, només a Portugal hi ha una majoria clara (52%) que considera que aquesta seria una mala notícia per al conjunt de la UE. En els altres països les opinions estan dividides entre els que creuen que seria negatiu per a la UE i els que imaginen que això no tindria cap efecte clar. Només una minoria creu que tindria algun efecte positiu. Els russos són els que més pensen que seria beneficiosa per a Europa la independència amb un 25% de suport, mentre que els portuguesos (7%) i els francesos (9%) són els menys clar ho tenen. Les opinions estan més dividides, amb grans diferències per països, sobre els beneficis de la independència per als catalans. Només els ciutadans del Regne Unit (52%) consideren que es viuria millor amb la independència en una pregunta on el desconeixement de la situació es fa més evident.

El coneixement del moviment independentista a Catalunya, però, és molt alt i més del 80% dels entrevistats a cada país han sentit parlar-ne. Només el Regne Unit i Holanda estan lleugerament per sota, però en percentatges també molt alts (77%). El percentatge més alt es dóna a Portugal (95%), Itàlia (90%) i a Bèlgica i Alemanya amb un 83%. A més de conegut, el moviment separatista català es considera un problema en tots els països i, en la majoria es percep com un problema greu, especialment en els dos països que són més favorables a Espanya, en el sentit que fan una valoració més alta, com són Portugal i Polònia. A Itàlia, Holanda, Regne Unit i Suècia són més els que creuen que aquest és un problema poc important.

La majoria dels europeus no avalen, però, la independència de les regions i els més contraris són els portuguesos, els italians, els polonesos i els alemanys. Els valons també tenen una actitud molt més negativa que els flamencs, que només s'oposen a la divisió quatre de cada deu ciutadans i no sis com a Valònia. Sobre el futur polític a Catalunya en deu anys, la gran majoria a Europa dóna per descomptat que Catalunya seguirà formant part d'Espanya en el futur i els que imaginen que les coses seguiran com estan arriben gairebé els dos terços dels entrevistats (63%). Aquesta predicció està encara més estesa entre els portuguesos, italians, britànics i polonesos. Fins i tot entre els flamencs domina aquesta perspectiva de futur.