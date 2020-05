L'Eurocambra fusiona el suplicatori de Ponsatí amb el de Puigdemont i Comín

Tot i que no es va començar a tramitar fins un mes després, l'Eurocambra ha decidit fusionar el suplicatori de Clara Ponsatí amb els de Carles Puigdemont i Toni Comín. Segons ha informat l'ACN, això vol dir que els tres expedients els revisarà l'eurodiputat ultraconservador i nacionalista búlgar Angel Dzhambazki i, per tant, el cas de l'exconsellera d'Ensenyament finalment no anirà a parar a l'eurodiputada de l'Esquerra Unitària, la francesa Manon Aubry, com estava previst inicialment. Sigui com sigui, la resolució dels casos es preveu llarga, perquè l'activitat del comitè d'afers jurídics del Parlament Europeu s'ha reduït a causa de l'efecte de les restriccions imposades per la crisi del covid-19. Segons va publicar l'ARA fa dues setmanes, és pràcticament impossible que es pugui tancar abans qie s'acabi aquest curs polític.

El ponent del suplicatori dels tres eurodiputats de JxCat, Dzhambazki, és membre del Moviment Nacional Búlgar, soci de govern del primer ministre Boiko Boríssov, i exerceix d'eurodiputat per segona legislatura consecutiva formant part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR). Vox i els nacionalistes flamencs de l'N-VA també són membres d'aquest grup parlamentari. Els primers són enemics acèrrims de l'independentisme català i els segons, independentistes flamencs, han mantingut contactes amb Puigdemont des que es va exiliar a Bèlgica, i un dels seus dirigents va arribar a plantejar en públic que se li concedís l'asil.

Procediment

El ponent del suplicatori, Dzhambazki, és l'encarregat de redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat. Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui important. Un cop passada aquesta audiència, el comitè haurà de decidir sobre la proposta, que se sotmetrà a una votació per majoria simple al ple del Parlament Europeu.

En general, el comitè decideix en un parell de mesos sobre els suplicatoris, però hi ha hagut casos en què s'han allargat més de mig any. La crisi del coronavirus ha paralitzat durant dos mesos l'activitat d'aquest comitè.

Si algunes veus esperaven que la institució els aixecaria la immunitat europarlamentària com a molt d'hora al final de maig o al juny, quan no hi havia cap crisi sanitària, ara que les reunions d'aquest comitè ja van amb dos mesos de retard difícilment el ple de la cambra votarà sobre aquesta qüestió abans de l'estiu.