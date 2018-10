Exteriors inicia l'obertura de les delegacions a Lisboa, Estocolm, Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut

La posada en marxa de les delegacions del Govern a l'exterior no s'atura. Després que durant l'estiu la Generalitat tornés a nomenar els delegats al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia i Suïssa, cessats pel 155, la setmana passada es va anunciar el nom dels nous representants als Estats Units i França: Victòria Alsina i Daniel Camós. Fonts de la conselleria d'Acció Exterior, amb tot, han confirmat a l'ARA que ja s'ha iniciat també l'obertura de les seus a Portugal, els Països Nòrdics, l'Europa Central, els Balcans, els Països Bàltics i la Mediterrània. Aquestes dues últimes, de nova creació.

Des del departament que encapçala Ernest Maragall expliquen que les pròximes sis oficines a l'estranger seran a Lisboa, Estocolm (abans era a Copenhaguen), Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut, respectivament. La intenció del conseller és restituir els delegats als Països Nòrdics, Francesca Guardiola, i els Balcans, Eric Hauck, i convocar concursos públics per escollir els representants del Govern a la resta de seus, tal com es va fer per seleccionar els delegats a Washington i París.

Maragall té la voluntat que aquest procediment sigui habitual en la tria de nous delegats, amb l'objectiu de "detectar i promoure el talent català amb experiència internacional", segons va destacar la setmana passada en un comunicat. mentre s'espera que es convoquin els concursos, el departament d'Acció Exterior informa que ja s'han iniciat els "tràmits interns" per posar en marxa les sis noves delegacions i s'ha enviat al govern espanyol la informació prèvia a l'obertura.

A partir d'aquesta documentació el ministeri d'Exteriors, encapçalat per Josep Borrell, elaborarà un informe –no vinculant– per comprovar que la missió de les delegacions s’adequa a les seves competències. Borrell, de fet, va recórrer al contenciós administratiu la reobertura de les quatre primeres delegacions de Maragall al·legant que encara no s'havien dut a terme els corresponents informes tècnics. Un recurs que no ha impedit que es vagin obrint les oficines esmentades – la de Roma va fer-ho aquest dilluns– perquè no s'ha imposat cap mesura cautelar al Govern.

La previsió ara mateix és que de cara a finals d'any ja es puguin posar en marxa les noves delegacions, prèvies a l'inici d'una tercera fase d'"expansió" que inclouria noves oficines a l'Àsia, l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. En aquest context, Maragall va avisar aquest dilluns que plegaria com a conseller "aviat" per centrar-se en la campanya com a candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona. El pla d'obertura de delegacions, doncs, quedarà en mans del nou responsable del departament.