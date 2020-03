Exteriors demana als turistes que tornin a casa

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha demanat a tots els turistes que mirin de tornar a casa. El govern central adreça aquest missatge tant als espanyols repartits pel món com als estrangers que passaven uns dies a l'Estat. A tots ells, González Laya els ha assegurat que treballen amb les companyies aèries per assegurar uns retorns "ordenats".

La ministra ha demanat "paciència, col·laboració i responsabilitat" als turistes espanyols que són fora, ha explicat que estan donant prioritat als ciutadans en situació de vulnerabilitat, com nens i estudiants, a l'hora de tornar, i ha revelat que els números de telèfon d'ambaixades i consolats treuen fum: han atès 20.000 trucades de viatgers que demanaven ajuda únicament en els últims tres dies. González Laya ha demanat als turistes que no s'hagin registrat a les ambaixades que ho facin; actualment en tenen 65.000 a les llistes, però els preocupa el nombre de nacionals que no estiguin controlats pel sistema diplomàtic. La ministra també s'ha adreçat directament als diversos grups d'espanyols que són en destinacions turístiques com les Filipines o el Perú i ha explicat que la prioritat és tornar-los primer a les capitals respectives, amb vols interns, per després organitzar el retorn a Espanya. De manera similar, ha assegurat que col·laboren "estretament" amb el govern del Marroc per intentar que tornin els espanyols que hi han quedat atrapats per les restriccions que ha imposat el govern de Rabat, que ha tancat la frontera amb Espanya.

González Laya ha explicat que mantenen un "diàleg estret" amb les aerolínies: el govern els indica on hi ha espanyols per poder, així, "connectar" comercialment l'oferta i la demanda. A banda, la ministra ha relatat que hi ha una línia de treball establerta amb altres estats per mirar de coordinar-se en les negociacions amb les companyies aèries i així "abaratir els costos". Tot i això, no ha volgut concretar en quin punt estan les negociacions amb les aerolínies i ha instat els viatgers a posar-se en contacte amb les seves agències o proveïdors per mirar de solucionar un puzle que es complica per moments: les companyies cancel·len vols i, per tant, trobar una connexió de retorn, barata, senzilla i ràpida, és difícil.

De manera similar s'ha adreçat, també en anglès, als turistes estrangers en territori espanyol, a qui ha demanat "calma i cooperació" mentre el govern resol amb les autoritats dels respectius països la manera de fer-los tornar. L'objectiu, ha detallat, és que puguin tornar a triar Espanya com a destinació de vacances quan la crisi pel coronavirus hagi acabat. González Laya ha intentat dissuadir amb fermesa que vinguin més viatgers o que en surtin: "No viatgin ara, per més que hi hagi ofertes temptadores. No és moment de viatjar a menys que sigui per una qüestió essencial", ha sentenciat.

Espanyols residents a l'estranger

La ministra ha demanat als 2.700.000 espanyols que viuen a l'estranger que es quedin als seus llocs de residència per "ajudar" les autoritats i que, en qualsevol cas, contactin amb els serveis consulars si tenen algun dubte. També ha especificat que els estudiants Erasmus (uns 27.200, pràcticament tots en països europeus) han de contactar amb el telèfon d'emergència consular per organitzar-ne el retorn. Ha demanat a les seves famílies que no es preocupin. D'altra banda, la secretària d'estat de Cooperació, Ángeles Moreno, ha detallat que els 6.000 funcionaris de l'Estat que treballen en diferents oficines de cooperació arreu del món seran els últims que sortiran dels seus països.