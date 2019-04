El PSOE no ha promès l’indult als presos polítics com repeteixen Casado i Rivera

El que un diu a Màlaga a la nit, l’altre ho repeteix l’endemà al matí a Burgos. Encara que sigui mentida. Albert Rivera va assegurar divendres en un acte de campanya a Màlaga que Pedro Sánchez indultarà els presos polítics catalans. “Sánchez va dir que indultarà els que han fet un cop d’estat”, va denunciar el líder de Ciutadans. Ahir Pablo Casado va repetir el mateix per no quedar-se enrere, ni tampoc massa al mig. “Encara que el Tribunal Suprem condemni els presos colpistes, Pedro Sánchez els indultarà. Gràcies per dir-ho, ja era hora: han fet falta quatre setmanes d’impostura i falta de moderació”, va dir el presidenciable popular.

Tots dos feien referència a la resposta que va donar Sánchez en una entrevista a La Sexta. Quan Antonio Ferreras va preguntar-li per què el govern espanyol “no diu no als indults”, Sánchez va defugir una resposta clara, però en cap cas va assegurar l’indult per als líders independentistes que estan sent jutjats a Madrid. “Perquè soc president i he de respectar la independència del poder judicial. He de deixar treballar els jutges i els fiscals”, va respondre abans d’avançar que la decisió de l’executiu socialista arribarà “quan hi hagi una sentència”. Llavors, “el govern s’haurà de posicionar”.

Una pilota endavant de Sánchez que van interpretar interessadament Casado i Rivera. Aquest últim, llançant un avís als presidents Puigdemont i Torra: “Reseu perquè guanyi Sánchez”.