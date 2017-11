Fachin: "Iceta, Albiol i Arrimadas haurien de pensar seriosament a concórrer al 21-D en la mateixa llista"

El secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, adverteix que l'empresonament del vicepresident cessat del Govern podria estendre's a altres representants polítics no independentistes: "Avui és Oriol Junqueras. Demà podrien ser Ada Colau i Pablo Iglesias".

En una entrevista d'Europa Press, exposa la necessitat que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, no posi límits a l'hora de parlar amb els independentistes, perquè considera que l'actuació del govern central a Catalunya va contra tots els demòcrates. Fachin avisa que cal buscar una estratègia per fer "un front comú" a Catalunya de cara a les eleccions del 21 de desembre, ja que considera que això és el que demanen el 80% de catalans i els demòcrates de la resta d'Espanya.



"Hi ha gent a la presó. Parlen de denúncies per il·legalitzar partits. De debò algun demòcrata, algun d'aquests ciutadans que formen el 80%, pensa que s'aturaran detenint Junqueras o la CUP? Algú creu que això va contra els independentistes? Algú pensa que la pròxima detinguda no podria ser Ada Colau? Algú pensa que el pròxim detingut no podria ser Pablo Iglesias", i demana ser conscients del problema que afecta tot Espanya.



Ha fet una crida a l'esquerra espanyola a ser conscient que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i les detencions van contra la democràcia: "Per això nosaltres hem denunciat que Pablo Iglesias tracés una línia dient que amb els independentistes no es podia parlar. Això és un error històric".

Reunions amb ERC i la CUP

Fachin ha mantingut reunions amb partits com ERC i la CUP i amb actors socials i sindicals per mirar de donar una resposta unitària contra l'actuació del govern, una cosa per la qual Iglesias no s'inclinava gaire, però considera que des del carrer s'està exigint aquesta estratègia col·lectiva i, malgrat que encara no ha estat dissenyada, argumenta: "Sempre es veu amb claredat una llista".

En aquest sentit, Fachin veu clara una estratègia comuna dels constitucionalistes que comparteixen "valors fonamentals i molt importants, i no tindria sentit que es presentessin per separat", ha dit en al·lusió a Cs, PSC i PP. També creu que els socialistes s'han convertit en una pota de Mariano Rajoy, i "decididament" s'haurien de plantejar concórrer en bloc amb els altres dos partits que han donat suport a l'aplicació de l'article 155. "Iceta, Albiol i Arrimadas haurien de pensar seriosament a concórrer en la mateixa llista", i ha recordat que el primer secretari del PSC es va fer una foto –en l'última manifestació convocada per Societat Civil Catalana– amb el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, a qui acusa d'haver ordenat les càrregues policials de l'1 d'octubre.