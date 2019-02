La Falange i Democràcia Nacional intervindran dilluns que ve en una conferència al Parlament Europeu

El president de La Falange, Manuel Andrino, i el de Democràcia Nacional, Pedro Chaparro, participaran dilluns que ve al Parlament Europeu en la conferència "El futur de les forces patriotes reals a Espanya per la unitat i la llibertat". L'esdeveniment està organitzat per l'eurodiputat alemany d'extrema dreta Udo Voigt, i a la llista d'intervencions també figuren les del vicepresident de Democràcia Nacional, Gonzalo Martin, i el president de l'Aliança per la Pau i la Llibertat, Roberto Fiore.

La conferència no és una activitat parlamentària oficial, sinó un esdeveniment organitzat per un eurodiputat al Parlament Europeu, una possibilitat amb què compten tots els europarlamentaris. Es tracta de la primera vegada, en tot cas, que La Falange participa en un esdeveniment a l'Eurocambra. L'oficina de Voijt no va voler aclarir a l'agència Efe de qui va sorgir la iniciativa de celebrar la conferència. L'eurodiputat alemany, expresident del Partit Nacional Demòcrata d'Alemanya, pertany als no inscrits a l'hemicicle comunitari.