Fèlix Millet, en llibertat després de pagar una fiança de 400.000 euros

Menys d'un mes després d'entrar entre reixes, l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet –condemnat a nou anys i vuit mesos de presó pel saqueig a la institució cultural i el finançament il·legal de Convergència– ha sortit en llibertat. Millet havia ingressat a presó per ordre de l'Audiència de Barcelona el passat 5 de febrer. El tribunal va ordenar que ell i la seva ex mà dreta Jordi Montull ingressessin immediatament entre reixes tot i que la condemna no fos ferma, pel risc que poguessin fugar-se. Uns dies després però, va establir una fiança per a tots dos. Montull la va pagar fa una setmana.

Segons fonts consultades per l'ARA, Millet ha dipositat la fiança de 400.000 euros aquesta mateixa tarda, després de rebre l'alta a l'Hospital Mútua de Terrassa, on l'havien ingressat arran d'una insuficiència respiratòria. L'expresident del Palau tenia tots els béns embargats arran del judici pel cas Palau. El Tribunal Superior de Justícia explica que ha pogut reunir la fiança posant com a aval dues propietats de dos familiars. La defensa de Millet ha presentat les taxacions dels dos immobles, que sumades "superen àmpliament" els 400.000 euros.

En total, Millet haurà estat entre reixes 25 dies. Es tracta de la segona vegada que l'expresident del Palau passava per la presó. L'any 2010 va estar 13 dies al centre penitenciari de Brians 2, per ordre de la jutge que investigava el cas de l'Hotel del Palau. Llavors Millet va compartir cel·la amb Montull al mòdul ordinari, convivint amb la resta d'interns. Aquesta vegada, Millet ha estat en una cel·la separada al mòdul d'infermeria –igual que Montull– i ha fet vida únicament amb els interns d'aquesta àrea. A més, el van traslladar fa una setmana a l'Hospital Mútua de Terrassa, per una insuficiència respiratòria.

Risc de fuga

L'Audiència de Barcelona considera que encara hi ha risc que Millet i Montull puguin fugir a l'estranger. Per això, tot i deixar-los en llibertat provisional després de pagar la fiança establerta, els ha retirat el passaport i els obliga a comparèixer periòdicament als jutjats. En la seva última resolució, el tribunal insistia que hi havia risc que els dos exresponsables del Palau s'escapessin. Creuen que no és un impediment que "tinguin família" a Catalunya i hi hagin viscut "durant molt de temps", com al·legaven les seves defenses. El tribunal també considerava que l'edat dels condemnats –Millet té 82 anys i Montull, 75– tampoc els impedeix marxar a l'estranger si aquesta fos la seva "voluntat".

Pels magistrats, el principal argument per pensar que poden fugir és que Millet i Montull podrien tenir diners a l'estranger, ja que fins ara només s'ha aconseguit recuperar "una petita part" de l'"elevadíssima quantitat de fons malversats", per la qual cosa l'Audiència no descarta que hi continuïn havent diners "ocults". Per això, els magistrats van establir que en cas que paguessin la fiança, Millet i Montull haurien de comparèixer periòdicament als jutjats, els retirarien el passaport i no podrien sortir de l'Estat.