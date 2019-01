El PP presentarà sis proposicions de llei per rebaixar la pressió fiscal dels catalans

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha avançat aquest dimecres que el seu partit presentarà sis proposicions de llei per rebaixar la "fiscalitat voraç que pateixen els catalans" i ha criticat que Catalunya tingui fins a quinze impostos propis, mentre que "comunitats autònomes com les Balears i Madrid en tenen tres i quatre".

"És cert que a Catalunya hi ha dades econòmiques positives, gràcies a les reformes del PP i a la tendència positiva d'arreu de l'Estat, però també tenim indicatius preocupants sobretot pel que fa a la inversió estrangera", ha afirmat Fernández, que ha remarcat que "més enllà de recuperar l'estabilitat política cal llançar un missatge contundent perquè tornin les empreses que van marxar o perquè se n'instal·lin de noves". "Nosaltres defensem una revolució fiscal", ha afirmat el president del PPC, posant d'exemple les mesures que ha pres el president popular de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.

Entre les sis propostes que el PPC ha anunciat que entre avui i la setmana que ve presentarà, es destaca la reducció de l'impost sobre les rendes més baixes de 35.000 euros. "No hem volgut tocar els trams de rendes superiors perquè sabem que molts partits hi són reticents. Només volem reduir la fiscalitat en aquest tram, que afecta el 80% dels catalans", ha explicat el diputat del PP Santi Rodríguez, que s'ha mostrat obert a parlar-ne amb la resta de grups parlamentaris que estiguin a favor d'una "contenció fiscal".

Els populars també proposen augmentar les bonificacions en casos de famílies nombroses en l'adquisició dels llibres de text o en el lloguer d'habitatges, i suprimir o reduir l'impost de patrimoni i de successions. "Com a primer pas per reduir l'impost de patrimoni es podrien rebaixar les tarifes un 5% i, que es gravés més a partir dels 700.000 euros i no a partir dels 500.000 euros com ara", ha matisat Rodríguez.

Pel que fa a impostos propis, el veterà diputat del PP ha criticat que els "impostos de la Generalitat han anat apareixent com bolets" i ha posat d'exemple les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que "ara proposa fer un fons per recuperar les llicències de taxis amb un impost nou". El PP, en canvi, ha proposat eliminar dos tributs de caràcter mediambiental –l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen produïda per l'aviació comercial i de gasos i partícules provocada per la indústria– i el gravamen a les begudes ensucrades envasades, perquè "s'ha demostrat que no han tingut les conseqüències que es volia". A més, Rodríguez ha apuntat que s'hauria de suprimir el tribut sobre les emissions de CO2 dels cotxes de tracció mecànica perquè "és addicional al que ja vol aplicar el govern socialista a tot l'Estat".