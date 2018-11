Fernández considera que Cosidó no ha de plegar: "Una conversa privada no ha de ser motiu de dimissió"

El nou president del PPC, Alejandro Fernández, ha afirmat avui que el portaveu dels populars al Senat, Ignacio Cosidó, no hauria de dimitir per vantar-se del repartiment de poder amb els socialistes de la cúpula judicial i de controlar la Sala Segona del Suprem: "Una conversa privada no ha de ser motiu de dimissió", ha reblat. Sobre el pacte judicial entre els dos grans partits espanyols que deixa en entredit la separació de poders, Fernández ha assegurat que "el poder judicial és independent", tot i admetre que aquest o altres episodis "no ajuden a garantir aquesta independència". Pel que fa a la renúncia de Manuel Marchena a no dirigir el CGPJ, el líder dels populars catalans ha anotat que "és un gest de dignitat que l'honora".

En relació a les eleccions andaluses i que el debat d'ahir se centrés en Catalunya, Fernández ho ha atribuït a "una pràctica recíproca perquè també el PDECat va parlar de la Catalunya productiva que finançava Andalusia i Extremadura durant la campanya". En qualsevol cas, el president del PP ho ha justificat pels atacs que va rebre el jutge Pablo Llarena o ell mateix al seu cotxe aquest cap de setmana. "Arran del meu incident al meu cotxe em vaig assabentar que la diputada d'ERC, Jenn Díaz, també va patir un atac similar i és igual de greu perquè anar a casa d'algú és una autèntica barbaritat i és diferent que fer pintades en una seu d'un partit", ha assenyalat mentre ha insistit que "el que diu Casado no és cap mentida" en al·lusió a l'escalada de violència que el líder del PP assegura que es viu a Catalunya.

El líder del PP català ha reconegut que "el 21-D vam fracassar", però no ha considerat que fos un error polític portar l'Estatut al Constitucional. "Teníem l'obligació de portar-lo perquè se'ns va negar negociar aquell Estatut amb el Pacte del Tinell i es va trencar l'esperit de la Transició i perquè tindríem un sistema judicial propi que hauria comportat la impunitat dels qui volen trencar l'ordre constitucional i no estic absolutament penedit d'aquella decisió", ha exposat.

"La llei de partits s'ha d'aplicar fil per randa quan es reivindica la violència com a pràctica política i n'hi ha alguna a Catalunya que s'hi podria veure implicada", ha assegurat en relació a la CUP però no a Vox per la seva vinculació amb Arran, que es va atribuir l'acció al domicili de Llarena.

Sobre la possible candidatura d'Andrea Levy a l'alcaldia de Barcelona, Fernández s'ha limitat a dir que "tenim una gran pedrera i cal respectar els processos interns" abans de remarcar que "Alberto Fernández Díaz no s'ha pronunciat encara sobre si deixarà el consistori".