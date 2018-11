Ferran Mascarell presentarà dilluns la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona

L'actual delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, ha decidit finalment presentar candidatura a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals del maig. El també exconseller de Cultura explicarà els motius de la seva candidatura en un acte dilluns de la setmana que ve.

Mascarell ja va dir en una entrevista a l'ARA que no descartava presentar-se a la capital catalana amb una "llista de ciutat i pel meu compte". Així, se suma una nova candidatura independentista per Barcelona a la d'ERC, que lidera Ernest Maragall, la de Neus Munté (PDECat) i la que surti del procés Primàries Barcelona, que divendres passat va fer públic que s'han presentat a les primàries 65 candidats. En aquest context, continuen les negociacions entre el PDECat i la Crida sobre les municipals.

Tot i que Mascarell s'havia erigit candidat de l'espai de JxCat, en l'entrevista feta per l'ARA va assegurar que porta "bastants mesos treballant en un projecte per a la ciutat que pugui unificar noms" per "crear una llista potent de ciutat que ens permeti guanyar i transformar Barcelona, que és l'objectiu prioritari, i alhora enganxar-la amb el Procés". També va respondre que a ell no li correspon dir que és el candidat de Carles Puigdemont, sinó que ho ha de dir l'expresident "quan cregui que és el moment oportú".

Malgrat que Mascarell ha presentat la candidatura pel seu compte, va assegurar que continuaria treballant per una "llista conjunta" de l'independentisme. També va afirmar que ERC l'ha decebut apostant per una unitat postelectoral, i que ell té un plantejament diferent del de Maragall, que "va dir que té una estratègia vinculada amb forces no necessàriament sobiranistes". Sobre Primàries Barcelona, va criticar que fos una idea "mal concretada" perquè els candidats no tenen "un punt de partida compartit" i que, si guanyés, "no podria governar".

L'actual delegat de la Generalitat a Madrid va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC entre el 1999 i el 2006. Posteriorment va ser conseller de Cultura dues vegades, primer amb el tripartit de l'expresident Pasqual Maragall i després amb el govern de l'expresident Artur Mas.