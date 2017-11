El Pare Manel, Ferran Requejo, Pilarín Bayés o Salvador Cardús, els últims fitxatges de Puigdemont

A l'equador que es tanquin les llistes electorals aquesta mitjanit, el president Carles Puigdemont ultima la decisió de les persones que formaran part de la seva candidatura. Segons ha pogut saber l'ARA, el Pare Manel, el politòleg Ferran Requejo, el sociòleg Salvador Cardús i la il·lustradora Pilarín Bayés ocuparan un lloc simbòlic a la llista de Junts per Catalunya. La incorporació d'aquestes persones obeeix a la voluntat del president de configurar una llista transversal en la qual els independents tinguin un pes significatiu.

Així mateix, la coordinadora nacional del PDECat, Marta Pascal, ha revelat que el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, també entrarà en aquesta llista, on finalment hi serà l'exconsellera de Salut Marina Geli, de qui ha destacat que "representa el món del catalanisme socialista progressista". Geli, però, hi ocuparà un lloc simbòlic per "qüestions professionals". L 'exconseller Ferran Mascarell, també provinent del PSC, també ha acceptat l'oferiment d'entrar a la llista, en la qual no hi seran el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ni la consellera de Governació, Meritxell Borràs, en presó preventiva, segons ha avançat Catalunya Ràdio.

L'editor i expresident d'Òmnium Cultural Quim Torra podria ser un altre dels fitxatges que es concretin en les pròximes hores. Puigdemont vol situar en la seva llista de Junts per Catalunya la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i els exconsellers Jordi Turull, Clara Ponsatí i Josep Rull, darrere del número 2, el fins ara president de l'ANC, Jordi Sànchez.



Entre els noms que també formaran part de la candidatura s'hi troba el del periodista Eduard Pujol, fins ara director de RAC1, un altre dels perfils independents que Puigdemont busca integrar en la seva llista en detriment del pes de representants del seu partit, el PDECat. També ha ofert un lloc a la seva candidatura "transversal" al director teatral Joan Lluís Bozzo i al director de les revistes 'Catalan International View' i 'ONGC', Francesc de Dalmases.

Aquests últims dies Puigdemont ha estat fent des de Brussel·les les gestions per elaborar la llista de Junts per Catalunya amb el suport de persones de la seva màxima confiança durant el seu mandat al capdavant del Govern, com el llavors director de l'Oficina del President, Josep Rius, o la directora general de Coordinació Interdepartamental, Elsa Artadi, que previsiblement també se sumaran a la candidatura.