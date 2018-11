"Fill de puta! Gos fastigós!": simpatitzants de Jusapol criden davant la casa de la República, a Waterloo

Jusapol (l'organització que lluita per millores salarials de guàrdies civils i policies espanyols) va anar la setmana passada a Brussel·les, convidada per Beatriz Becerra, diputada abans d'UPyD i ara independent, perquè exposessin les seves reivindicacions laborals. Les mateixes que van portar fins a Barcelona l'octubre passat, en dues manifestacions en què es van barrejar les protestes salarials amb la commemoració de l'actuació policial per l'1-O.

Avui ' Vozpópuli' publica un vídeo en què apareix un grup de simpatitzants seus insultant Carles Puigdemont a les portes de la casa de la República, la seva residència a Waterloo. Alguns d'ells porten samarretes de l'organització amb el lema "En aquesta família ningú lluita sol". A les imatges es veu com una dona puja al mur que hi ha davant del domicili, mentre una altra la grava amb el mòbil.

És en aquest moment quan un dels vigilants li retreu el comportament, i ells contesten que no els poden fer res perquè són a la via pública. Els simpatitzants de Jusapol profereixen insults a Puigdemont i als seus vigilants, alguns dels quals homòfobs. "No sou policia ni ningú", diuen als vigilants, a qui qualifiquen de "gossos d'aquell fastigós", en referència a l'expresident.

Jusapol se'n desmarca

En declaracions a 'Vozpópuli', l'organització policial ha condemnat "taxativament els actes" i els ha qualificat de "vergonyosos", alhora que ha precisat que no coneix cap de les persones que apareixen al vídeo.

Jusapol va criticar l'acord salarial que havien assolit els grans sindicats espanyols amb el govern espanyol. Ells no havien pogut asseure's a la taula de negociacions en tant que no es van presentar a les últimes eleccions i no tenen cap representat sindical, però ja han anunciat que concorreran a les pròximes.