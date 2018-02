La Fiscalia de Barcelona va frenar una investigació per prevaricació contra Albiol abans del 21-D

L'ex cap de la Fiscalia de Barcelona Ana María Magaldi hauria frenat una investigació per prevaricació contra el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, relacionada amb la concessió d'ajudes milionàries al Joventut, l'equip de bàsquet de la ciutat, des d'una fundació participada per l'Ajuntament de Badalona. La investigació s'hauria frenat just abans de les eleccions del 21 de desembre, segons publica 'eldiario.es'. Albiol, però, ha negat els fets a través de Twitter.

En relación a la información que están publicando algunos medios sobre posibles ayudas económicas del Ayuntamiento de Badalona a @Penya1930 durante mi mandato, quiero garantizar que en esos años NUNCA y nunca es nunca, se dio un solo euro del Ayuntamiento al club. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de febrero de 2018

La resolució d'arxiu de les diligències s'hauria firmat el 6 de novembre, però la llavors responsable de la Fiscalia de Barcelona va admetre l'absència de controls en la fiscalització d'aquest diners públics que s'enviaven cada any -hi ha exercicis de més de 500.000 euros- des de l'entitat participada per l'ajuntament badaloní cap a l'equip de bàsquet, on havia jugat el mateix Albiol.

La investigació no va arribar mai als jutjats, tot i que el seu instructor, el fiscal d'Urbanisme de Barcelona, Antoni Pelegrín, va escriure un informe als seus superiors en què proposava posar tots els expedients en mans d'Anticorrupció i informar la Fiscalia General de l'Estat. Aquest dictamen afirmava: "S'ha pogut determinar la presumpta responsabilitat penal del senyor Xavier García Albiol quant a la seva participació, primer com a patró, i, des del seu nomenament com a alcalde, com a president de la fundació Badalona, Capital Europea del Bàsquet".

El fiscal considerava que amb la concessió d'aquestes ajudes públiques l'Ajuntament de Badalona havia vulnerat diverses lleis, entre les quals la de subvencions, la de fundacions i la de contractes del sector públic. Segons el diari digital, Magaldi hauria donat per tancat el cas en contra del criteri del fiscal, que estava convençut que existien delictes greus. El 29 de desembre, la Fiscalia Superior de Catalunya va ratificar la decisió de Magaldi i dues setmanes després, l'ex cap de la Fiscalia de Barcelona es va jubilar.

El fiscal d'Urbanisme, en un informe de 27 pàgines, afirma que les ajudes concedides al Joventut són "opaques, irregulars i il·legals". De fet, Pelegrín defensa en l'escrit que la fundació va ser només un vehicle per saltar-se la prohibició de la legislació comunitària que les administracions públiques atorguin ajudes directes a clubs esportius. Aquest estiu, Magaldi va rebre la documentació que li va enviar el fiscal sobre aquest cas, però l'ex cap de la Fiscalia de Barcelona va demanar-li que no continués amb aquest assumpte. Pelegrín s'hi va negar i va ser Magaldi qui va decidir fer-se'l seu i arxivar-lo.

La Fiscalia de Barcelona, en la seva justificació per arxivar els fets, va admetre que en part de les subvencions al Joventut "no es fa constar la necessitat de justificar el destí dels diners, ni va quedar reflectit que això es realitzés degudament". Però Magaldi va afegir: "Malgrat admetre la possibilitat que en la concessió d'ajuts per la fundació pública al Joventut hi hagués algun tipus d'irregularitat o il·legalitat, a partir de les dades exposades no hi ha elements suficients per considerar que estem davant d'un il·lícit penal i, al contrari, sembla que, en principi, aquestes irregularitats, si existissin, haurien de resoldre's en l'àmbit administratiu".

Una associació de veïns de Badalona va ser qui va denunciar el cas perquè estava en contra de l'operació immobiliària dissenyada entre l'Ajuntament i el Joventut. La querella va caure en mans del fiscal d'Urbanisme. A partir de la documentació que va anar descobrint, Pelegrín va decidir estendre la investigació a les subvencions milionàries que diferents governs de Badalona van concedir al Joventut des de l'any 2002 a través de l'entitat integrada per l'Ajuntament i el club de bàsquet: la fundació Badalona, Capital Europea del Bàsquet.