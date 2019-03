La Fiscalia ja estudia una querella contra Torra per no haver retirat a temps els llaços

La Fiscalia General de l'Estat ha enviat a la Fiscalia Superior de Catalunya tots els acords de la Junta Electoral Central (JEC) perquè iniciï accions penals contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver retirat a temps els llaços de la Generalitat. En concret, demana que s'interposi una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que no especifica per quin delicte que seria el de desobediència, si fa cas al prec de la JEC.

Ahir, dijous, la JEC va acordar portar Torra a la Fiscalia, així com obrir-li un expedient sancionador amb una multa de fins a 3.000 euros i ordenar a la conselleria d'Interior retirar totes les pancartes relacionades amb els presos polítics i exiliats de les institucions abans de les 15 h. Si no es complia el termini, que ho fessin directament els Mossos d'Esquadra. L a Generalitat ha retirat la pancarta durant el matí, després que s'avancés la conselleria d'Economia, però Torra ja ha advertit que es querellarà contra la JEC.

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, aguafa així el guant de la JEC i ha decidit tirar endavant la querella, tot i que demana primer a la fiscalia catalana que revisi totes les actuacions. Si tira endavant la denúncia després de la decisió del Govern de retirar la pancarta, Torra podria acabar inhabilitat per no haver retirat a temps els llaços i les al·lusions als presos polítics dels edificis públics. La fiscalia catalana, però, no té previst prendre una decisió definitiva avui mateix i té la intenció és deixar passar el cap de setmana, informa Montse Riart.

Segons fonts judicials, a més del dictamen de la JEC –que ja els ha arribat– esperen que Interior els faciliti una conclusió d'expedient sobre la retirada de pancartes durant aquest divendres. Un cop tingui totes les peces sobre la taula prendrà una decisió definitiva. De fet, la Junta Electoral també comissionava a la Delegació del govern espanyol a Catalunya perquè supervisés en última instància si s'havien complert els acords.