La Fiscalia Superior de Catalunya arxiva la investigació contra l'alcaldessa de Girona per l'1-O

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat avui la investigació contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va donar suport al referèndum de l'1-O. Se l’acusava per prevaricació, desobediència i altres delictes penals com per exemple malversació de diners públics. Ho ha fet públic la pròpia alcaldessa gironina a través del seu compte de Twitter. " Satisfeta perquè evidencia que el referèndum el vam fer entre tots, i és necessària l'absolució dels presos polítics. Trista perquè continua havent-hi polítics encausats " , ha afirmat en un tuit Madrenas . En un principi era la fiscalia de Girona qui investigava Madrenas però més endavant el cas va acabar passant a mans de la Fiscalia Superior quan l'alcaldessa es va convertir en diputada i, per tant, en aforada.

El 13 de juny passat va declarar en el marc d'aquesta investigació. La Fiscalia de Girona la va citar el 20 de setembre de 2017 per declarar en qualitat d' investigada per tres delictes (desobediència, prevaricació i malversació) després d'haver signat un decret de suport a l'1 - O , suspès pel Tribunal Constitucional ( TC ) . Aquestes diligències -de caràcter preprocesal- parteixen de l'ordre del 13 de setembre de 2017 del llavors fiscal general de l'Estat , el mort José Manuel Maza , als fiscals en cap de Barcelona, Tarragona , Lleida i Girona perquè investiguessin una llista de 712 alcaldes catalans dels que se sospitava que estaven col·laborant en la preparació de l'1 - O .

Segons va informar l'AMI la setmana passada , arran de l'ordre de Maza , la Fiscalia va obrir diligències a 78 alcaldes per la seva participació en l'1 - O , de les que s'han arxivat en total 63, sumant a Madrenas , mentre que altres 15 causes estan pendents. Segons les dades de l'associació, de les 15 causes que segueixen obertes , deu han estat remeses a jutjats d'instrucció catalans perquè continuïn la investigació i cinc estan pendents de resoldre . L'AMI, tot i celebrar que la majoria dels alcaldes deixessin de ser investigats, va denunciar "l'arbitrarietat de la justícia", ja que no es vana arxivar totes les diligències. A més, va recordar que la fiscalia va haver de reconèixer que, "tot i considerar acreditada la participació o col·laboració de l'alcalde o alcaldessa en l'organització de l'1-O, no han trobat cap mena de prova que ho pugui demostrar".

En aquests moments, la fiscalia ja ha arxivat les causes als alcaldes de Santa Coloma de Farners, Puigcerdà, Olot i Palafrugell però si que ha resolt querellar-se contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, per desobediència i prevaricació.